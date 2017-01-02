Виктор Пинчук призывает украинцев отказаться от Крыма. Обзор российских СМИ

Сириец угрожал взорвать бомбу в аэропорту Антальи, сообщает газета "Коммерсант со ссылкой на CNN Turk. По данным телеканала молодой человек 25-30 лет выкрикивал "Аллах акбар" и утверждал, , что у него с собой взрывное устройство.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Его доставили в отделение для допроса, начато расследование инцидента. В полиции заявили, что злоумышленник, вероятно, страдает психическими отклонениями или находился под действием наркотиков.

В новогоднюю ночь в популярном стамбульском ночном клубе Reina произошел теракт. Неизвестный открыл огонь по гостям заведения, в результате чего 39 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения, пишет это же издание.

На время проведения оперативных мероприятий власти Турции запретили распространять дополнительную информацию в СМИ. За безопасностью в городе следят около 17.000 полицейских.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле, которое произошло в новогоднюю ночь и потрясло всю Турцию, мог совершить гражданин Узбекистана или Киргизии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил в понедельник телеканал CNN Turk со ссылкой на турецкую полицию. В правоохранительных органах республики полагают, что преступник, открывший огонь по людям, связан с террористической группировкой ИГ.

С 28 по 31 декабря турецкая полиция арестовала 63 боевика этой группировки. Их показания используются в ходе расследования кровавого преступления. Самому террористу удалось скрыться.

Для премьер-министра Израиля Беньямина Нетаниягу Новый год начнется с допроса. В ближайшие дни ему предстоит беседа с представителями правоохранительных органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Гаарец".

Израильского премьера и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов, стоимость которых оценивается в сотни тысяч шекелей. Не установлено, что получали дарители взамен, так что следствие пока не может доказать факт получения взятки. Утверждается, что некоторые предприниматели имели "экономические интересы" в Израиле.

Утром 2 января президент Франции начал свой визит в Ирак. Самолет, на котором находился Франсуа Олланд, приземлился в Багдаде, пишет газета "Известия" со ссылкой на местные СМИ. Французский лидер встретится с военнослужащими, ведущими в Ираке борьбу с террористами ИГ, а также с рядом руководителей Ирака. Олланд стал единственным лидером из стран международной коалиции, воюющей против ИГ, посетивший Ирак.

Киеву нужно признать, что в ближайшие годы Украина не вступит ни в NАТО, ни в Европейский союз. Крым не должен вставать на пути сделки, которая может закончиться войной. Украине необходимо сохранять нейтралитет и мир с Россией, чтобы спасти жизни многих людей. Об этом написал украинский бизнесмен Виктор Пинчук в своей статье для Wall Street Journal, цитаты из которой приводит газета "Комсомольская правда".

"Мы не отказываемся от идеи, что Крым – украинская земля и его необходимо вернуть. Однако вопрос о полуострове не должен стоять для Украины на пути тех договоренностей, благодаря которым можно остановить войну на юго-востоке при выгодных условиях. Чтобы добиться высоких темпов в экономике, стабилизировать инфраструктуру, финансовую систему и положение дел в стране, потребуется от 15 до 20 лет. Если Украина добьется высоких результатов, то люди захотят в ней жить. Тогда можно говорить с населением Крыма", – утверждает бизнесмен.