Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 2 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ трагедия в Иерусалиме, где в результате пожара погибли мать и четверо детей, теракт в Стамбуле и предстоящий допрос в полиции главы правительства Биньямина Нетаниягу.

"Едиот Ахронот": Нетаниягу о допросе: "Успокойте портных"

"Гаарец": Подозрение на убийство и самоубийство: женщина и четверо детей найдены мертвыми в квартире в Иерусалиме

"Исраэль а-Йом": Мы говорили ей не лететь

"Маарив а-Шавуа": Сегодня в Кнессете: законопроект о предоставлении юридической неприкосновенности действующему главе правительства

"Едиот Ахронот": Нетаниягу о допросе: "Успокойте портных"

Моран Азулай сообщает в "Едиот Ахронот", что утром в воскресенье, 2 января, сотрудники отдела полиции по борьбе с мошенничеством допросят премьер-министра Биньямина Нетаниягу. 1 января глава правительства заявил, выступая на заседании форума министров от "Ликуда": "Я советую оппозиции успокоиться и успокоить портных, которые уже готовятся шить им костюмы".

"Гаарец": Подозрение на убийство и самоубийство: женщина и четверо детей найдены мертвыми в квартире в Иерусалиме

Нир Хасон, Ли Ярон и Идо Эфрати пишут в "Гаарец", что 1 января, на пятом этаже многоквартирного дома на проспекте Дерех Хеврон в Иерусалиме произошел пожар. Сотрудники пожарной службы сообщили, что в горящей квартире были обнаружены тела пятерых человек: 36-летней женщины и четырех ее дочерей. Следствие проверяет версию, согласно которой женщина убила своих детей, а затем покончила с собой.

"Исраэль а-Йом": Мы говорили ей не лететь

Ави Коэн сообщает в "Исраэль а-Йом", что в Турции продолжается операция по розыску террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. В результате этого теракта были убиты не менее 39 человек, около 70 получили ранения. По данным турецких властей, среди жертв 15 или 16 иностранцев. Одна из погибших: 19-летняя Лиан Захар Насер, гражданка Израиля из арабского города Тира.

"Маарив а-Шавуа": Сегодня в Кнессете: законопроект о предоставлении юридической неприкосновенности действующему главе правительства

Арик Бендер сообщает в "Маарив а-Шавуа", что депутат Кнессета от "Ликуда", глава парламентской комиссии по внутренним делам Давид Амсалем 2 января намерен подать законопроект, запрещающий уголовные расследования против главы правительства, когда в его отношении имеются "недостаточно серьезные" подозрения. Незначительными правонарушениями, в частности, считается получение незаконных подарков или нарушение общественного доверия.