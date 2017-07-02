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Пресса

Путин занялся катарским кризисом. Обзор арабских СМИ

время публикации: 10:02 | последнее обновление: 10:02 блог версия для печати фото
Путин занялся катарским кризисом. Обзор арабских СМИ

Лондонская газета "Аль-Хайят" пишет, что руководство Иордании серьезно обеспокоено боями между сторонниками и противниками сирийского режима в непосредственной близости от северной границы королевства. 1 июля на территории Иордании упали три выпущенные из Сирии ракеты. Одна из ракет попала в административное здание. Пострадавших не было.

Иракский телеканал "Ас-Сумария" утверждает, что на севере Ирака "Исламское государство" опубликовало указ, согласно которому любые разговоры о гибели лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади будет караться 50 ударами. При этом слухи о его смерти в своей пятничной проповеди подтвердил один из сподвижников "халифа" - Абу Кутайба.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" рассказывает о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани. Российский лидер призвал к дипломатическому решению конфликта и поддержал посреднические усилия. Стороны также обсудили расширение сотрудничества между двумя странами.

Каирская газета "Аль-Ахрам" пишет о начале визита в Венгрию президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси. Он примет участие в саммите Вышеградской четверки, которая включает Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию. Эти государства вместе составляют пятую экономику Европы и 12-ю – в мире. Глава государства также проведет переговоры с руководством Венгрии.

Агентство Maan сообщает, что израильские военные разрушили памятник лидеру Демократического фронта освобождения Палестины Халиду Назалю. Осквернение мемориала вызвало возмущение жителей Дженина, которые открыли огонь по солдатам. Уничтоженный монумент вскоре был заменен новым. Агентство отмечает, что некоторое время назад мэрия демонтировала памятник, но под общественным давлением вернула его на место.

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