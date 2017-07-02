2 июля 2017 г.
последняя новость: 08:31
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:20 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 2 июля 2017 года
09:57 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 30 июня 2017 года
12:39 Кого хотят загрызть волки NATO. Обзор российских СМИ
09:35 Правитель Дубая, спаситель британской церкви. Обзор арабских СМИ
08:31 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 29 июня 2017 года
15:53 "Постпред США в ООН ночами не спит – боевиков защищает". Обзор российских СМИ
09:14 Россия победила Америку в сирийской войне. Обзор арабских СМИ
08:38 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 28 июня 2017 года
13:09 Financial Times: Сирия обвиняет США в ведении "войны на изнурение противника"
13:05 The New York Times цитирует Белый дом: Сирия "заплатит высокую цену" за еще одну химатаку
Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 2 июля 2017 года

время публикации: 08:20 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 2 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ условно-досрочное освобождение из тюрьмы бывшего премьер-министра страны Эхуда Ольмерта.

"Едиот Ахронот": Житель Газы пересек границу и вернулся в сектор

"Гаарец": Государство будет требовать миллионные компенсации от семей террористов

"Исраэль а-Йом": Компромисс: законопроект о гиюре будет отложен на полгода

"Маарив а-Шавуа": Нездоровые цифры системы здравоохранения

"Едиот Ахронот": Житель Газы пересек границу и вернулся в сектор

Йоав Зитон сообщает в "Едиот Ахронот", что израильские пограничники увидели, как мужчина перелез через забор между сектором Газой и Израилем в сторону сектора Газы. Позже выяснилось, что речь идет о жителе сектора Газы, который попал в Израиль пять лет назад в рамках воссоединения семьи.

"Гаарец": Государство будет требовать миллионные компенсации от семей террористов

Нир Хасон сообщает в "Гаарец", что прокуратура иерусалимского округа подала в окружной суд в Иерусалиме иск, который может стать прецедентом, против вдовы и четверых детей террориста на компенсацию ущерба, причиненного им государству Израиль. Это первый из серии подобных исков, которые будут поданы против семей террористов.

"Исраэль а-Йом": Компромисс: законопроект о гиюре будет отложен на полгода

Иегуда Шлезингер, Шломо Цезана и Гидеон пишут в "Исраэль а-Йом" о напряженном пятничном заседании глав коалиционных партий, на котором было принято отложить на полгода рассмотрение законопроекта о гиюре. Ультраортодоксальные фракции требовали от коалиции согласия на то, что если в полугодичный период замораживания законопроекта БАГАЦ удовлетворит иск, поданный реформистским движением, закон все равно будет утвержден после истечения шести месяцев. Главы коалиционных партий отвергли это требование, после чего Арье Дери и Моше Гафни покинули заседание.

"Маарив а-Шавуа": Нездоровые цифры системы здравоохранения

Орит Браун сообщает в "Маарив а-Шавуа", что, согласно отчету о состоянии системы здравоохранения в странах-членах OECD, по многим показателям Израиль сильно отстает от других стран. Кроме того, сильная нехватка медицинского персонала указывает на то, что израильская система здравоохранения в будущем может оказаться в еще худшем состоянии.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 2 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017