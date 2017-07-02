Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 2 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ условно-досрочное освобождение из тюрьмы бывшего премьер-министра страны Эхуда Ольмерта.

"Едиот Ахронот": Житель Газы пересек границу и вернулся в сектор

"Гаарец": Государство будет требовать миллионные компенсации от семей террористов

"Исраэль а-Йом": Компромисс: законопроект о гиюре будет отложен на полгода

"Маарив а-Шавуа": Нездоровые цифры системы здравоохранения

"Едиот Ахронот": Житель Газы пересек границу и вернулся в сектор

Йоав Зитон сообщает в "Едиот Ахронот", что израильские пограничники увидели, как мужчина перелез через забор между сектором Газой и Израилем в сторону сектора Газы. Позже выяснилось, что речь идет о жителе сектора Газы, который попал в Израиль пять лет назад в рамках воссоединения семьи.

"Гаарец": Государство будет требовать миллионные компенсации от семей террористов

Нир Хасон сообщает в "Гаарец", что прокуратура иерусалимского округа подала в окружной суд в Иерусалиме иск, который может стать прецедентом, против вдовы и четверых детей террориста на компенсацию ущерба, причиненного им государству Израиль. Это первый из серии подобных исков, которые будут поданы против семей террористов.

"Исраэль а-Йом": Компромисс: законопроект о гиюре будет отложен на полгода

Иегуда Шлезингер, Шломо Цезана и Гидеон пишут в "Исраэль а-Йом" о напряженном пятничном заседании глав коалиционных партий, на котором было принято отложить на полгода рассмотрение законопроекта о гиюре. Ультраортодоксальные фракции требовали от коалиции согласия на то, что если в полугодичный период замораживания законопроекта БАГАЦ удовлетворит иск, поданный реформистским движением, закон все равно будет утвержден после истечения шести месяцев. Главы коалиционных партий отвергли это требование, после чего Арье Дери и Моше Гафни покинули заседание.

"Маарив а-Шавуа": Нездоровые цифры системы здравоохранения

Орит Браун сообщает в "Маарив а-Шавуа", что, согласно отчету о состоянии системы здравоохранения в странах-членах OECD, по многим показателям Израиль сильно отстает от других стран. Кроме того, сильная нехватка медицинского персонала указывает на то, что израильская система здравоохранения в будущем может оказаться в еще худшем состоянии.