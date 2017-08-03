Трамп признает, что США "проигрывают войну" в Афганистане. Обзор российских СМИ

Варшава грозит выставить Берлину счет за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, и преступления против польского народа во время оккупации польской территории гитлеровскими войсками, пишет в четверг газета "Коммерсант".

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что его страна никогда не отказывалась от репараций со стороны Германии, поскольку с правовой точки зрения имеет все основания требовать от Берлина эти выплаты. Между тем правительство ФРГ устами своего официального представителя Ульрике Деммер дало понять, что вопрос германских компенсаций Польше закрыт окончательно и бесповоротно – как с правовой позиции, так и с политической.

"Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций, связанных с опять же марионеточным государством под названием Германская Демократическая Республика" – заявил глава оборонного ведомства Польши Антоний Мацеревич,выступая в эфире польского телевидения.

Cовет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ответил на письмо "Новой газеты" о выдворении из России журналиста Худоберди Нурматова (псевдоним Али Феруз). "СПЧ учитывает, что члены семьи журналиста являются гражданами Российской Федерации и, следовательно, его выдворение из страны будет противоречить требованиям ст. 38 Конституции РФ и ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод" – сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте СПЧ .

Иран пообещал зеркально ответить на новые санкции США. Напомним, в среду Дональд Трамп подписал принятый конгрессом закон, который ввел новые ограничения в отношении России, Ирана и КНДР, пишет в четверг информационное агентствоТАСС.

Официальный Тегеран уже прокомментировал данную ситуацию. "Мы продемонстрируем должную и пропорциональную реакцию на эту проблему", – заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, отметив, что его страна выполняет обязательства по ядерному соглашению, а действия Вашингтона только ухудшают ситуацию.

В минувшую среду в Дамаске было обстреляно посольство России. Как говорится на официальном сайте МИД РФ, на территорию дипмиссии упало два снаряда, еще две мины разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра посольства.Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб.

Конгресс США намерен заставить Пентагон нарушить заключенный с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), пишет в четверг "Независимая газета" со ссылкой на издание Politico. Речь идет о начале разработок ракет средней дальности, запрещенных договором 1987 года, который на закате холодной войны заключили Рональд Рейган и Михаил Горбачев.

Согласно этому документу, России и США запрещено производить, испытывать и развертывать баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. В Палате представителей намерены потребовать от военных начать разработку ракет средней дальности без ядерного заряда, хотя договор о РСМД запрещает разработку любых ракет.

Концерн Siemens заявил о том, что потеря выручки из-за скандала с поставкой турбин немецкого производства в Крым может составить от €100 млн до 200 млн, пишет прокремлевская газета "Известия". По словам главы концерна Джо Кэзера, руководство компании уже приняло меры для сокращения ущерба из-за общественного резонанса и готовит пакет новых.

Siemens намерена пересмотреть существующие договоры о поставках немецкого оборудования в Россию и разработать новые правила контроля над поставками.

Президент США Дональ Трамп провел напряженную встречу с генералитетом по поводу военной операции, которую срана ведет в Афганистане. В ходе консультаций глава государства потребовал уволить командующего американским контингентом генерала Джона Николсона, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на телеканал NBC.

По данным телеканала, президент разочарован действиями военного командования в Афганистане. Он неоднократно предлагал главе Пентагона Джеймсу Мэттису и председателю объединенного комитета начальников штабов Джозефу Данфорду заменить Николсона, поскольку тот "не выигрывает войну".