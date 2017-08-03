ООН запретила вооружать террористов. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" пишет, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию №2370, запрещающую вооружать террористические группировки. Она также требует от международного сообщества принять действенные меры по борьбе с контрабандой оружия в зоны конфликтов.

Палестинское агентство Maan с некоторым опозданием обращает внимание на встречу Джареда Кушнера, зятя и специального эмиссара президента США, со стажерами конгресса. Беседа не предназначалась для цитирования, но ее содержание стало известно СМИ. По словам Кушнера, он не уверен, что палестино-израильский конфликт имеет решение.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что жена сирийского оппозиционного активиста палестинского происхождения Баселя Сафади подтвердила, что он был казнен режимом Башара Асада в тюрьме в 2015 году. Сафади, программист по специальности, был арестован в 2012 году. "Он погиб как герой", - заявила вдова. Amnesty International подтвердила эту информацию.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" рассказывает о встрече делегации этой палестинской группировки с помощником председателя иранского парламента Хосейнамиром Абдоллахияном. На встрече, состоявшейся в Дамаске, стороны обсудили региональные проблемы и вопросы двусторонних отношений. Особое внимание было уделено ситуации на Храмовой горе.