3 августа 2017 г.
последняя новость: 09:01
Почему Малахов поссорился с Первым
Миллион за селфи в бикини
Арикат просит израильские легкие
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:59 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 3 июля 2017 года
15:35 Минобороны РФ обвиняет Reuters в клевете. Обзор российских СМИ
14:38 Bild: Беженец, устроивший резню в Гамбурге, симпатизировал ИГ
09:19 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 2 июля 2017 года
16:48 Handelsblatt: Эрдоган тянет руки к российским ракетам
11:59 ВЦИОМ: россияне счастливы, как никогда ранее. Обзор российских СМИ
09:15 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 1 августа 2017 года
09:10 Так называемое "разрушение храма" как повод к провокациям. Обзор арабских СМИ
13:38 Беспорядки вокруг "Аль-Аксы": турки солидарны с палестинцами. Обзор российских СМИ
09:16 США разоружают противников Асада. Обзор арабских СМИ
Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 3 июля 2017 года

время публикации: 08:59 | последнее обновление: 08:59 блог версия для печати

19-летний житель арабской деревни Ятта (к западу от Хеврона), незаконно находившийся на израильской территории, с ножом в руках напал на заместителя управляющего отделением супермаркета "Шуферсаль" на улице Санедрин в Явне. В результате теракта мужчина получил тяжелые ранения.

"Едиот Ахронот": Сыновья Ольмерта отвечают Яиру Нетаниягу: "Расист, гомофоб, фашист"

"Гаарец": Шакед: глава правительства сможет оставаться на своем посту в случае предъявления обвинений

"Исраэль а-Йом": Инициатива: внести избиваемых женщин в программу защиты свидетелей

"Маарив а-Шавуа": Новость к праздникам: у вас нет работы

"Едиот Ахронот": Сыновья Ольмерта отвечают Яиру Нетаниягу: "Расист, гомофоб, фашист"

Итамар Айхнер цитирует в "Едиот Ахронот" ответы сыновей экс-премьера Эхуда Ольмерта сыну главы правительства Биньямина Нетаниягу, написавшему возмущенный пост о том, что никто не проводит расследование "связи сына Ольмерта с палестинцем".

"Гаарец": Шакед: глава правительства сможет оставаться на своем посту в случае предъявления обвинений

Ревиталь Хобаль сообщает в "Гаарец", что министр юстиции Айелет Шакед заявила, что глава правительства Биньямин Нетаниягу не будет обязан уйти в отставку в том случае, если ему будут предъявлены формальные обвинения и он должен будет предстать перед судом. По словам Шакед, только очень серьезные обвинения могут привести к расформированию правительства.

"Исраэль а-Йом": Инициатива: внести избиваемых женщин в программу защиты свидетелей

Ицик Сабан сообщает в "Исраэль а-Йом", что министр внутренней безопасности продвигает инициативу, которая предполагает включение женщин, переживающих насилие в семье, в программу защиты свидетелей. По данным журналиста, две женщины, жизни которых угрожали их партнеры, были уже вместе со своими детьми вывезены из страны

"Маарив а-Шавуа": Новость к праздникам: у вас нет работы

Йонатан Халили и Юваль Багно сообщают в "Маарив а-Шавуа" дминистрация завода "Хайфа Химикалим" объявила о намерении закрыть предприятие и уволить рабочих. По утверждению представителей профсоюзов, администрация завода мотивирует решение закрыть предприятие отсутствием заказов.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 3 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017