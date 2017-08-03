Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 3 июля 2017 года

19-летний житель арабской деревни Ятта (к западу от Хеврона), незаконно находившийся на израильской территории, с ножом в руках напал на заместителя управляющего отделением супермаркета "Шуферсаль" на улице Санедрин в Явне. В результате теракта мужчина получил тяжелые ранения.

"Едиот Ахронот": Сыновья Ольмерта отвечают Яиру Нетаниягу: "Расист, гомофоб, фашист"

"Гаарец": Шакед: глава правительства сможет оставаться на своем посту в случае предъявления обвинений

"Исраэль а-Йом": Инициатива: внести избиваемых женщин в программу защиты свидетелей

"Маарив а-Шавуа": Новость к праздникам: у вас нет работы

"Едиот Ахронот": Сыновья Ольмерта отвечают Яиру Нетаниягу: "Расист, гомофоб, фашист"

Итамар Айхнер цитирует в "Едиот Ахронот" ответы сыновей экс-премьера Эхуда Ольмерта сыну главы правительства Биньямина Нетаниягу, написавшему возмущенный пост о том, что никто не проводит расследование "связи сына Ольмерта с палестинцем".

"Гаарец": Шакед: глава правительства сможет оставаться на своем посту в случае предъявления обвинений

Ревиталь Хобаль сообщает в "Гаарец", что министр юстиции Айелет Шакед заявила, что глава правительства Биньямин Нетаниягу не будет обязан уйти в отставку в том случае, если ему будут предъявлены формальные обвинения и он должен будет предстать перед судом. По словам Шакед, только очень серьезные обвинения могут привести к расформированию правительства.

"Исраэль а-Йом": Инициатива: внести избиваемых женщин в программу защиты свидетелей

Ицик Сабан сообщает в "Исраэль а-Йом", что министр внутренней безопасности продвигает инициативу, которая предполагает включение женщин, переживающих насилие в семье, в программу защиты свидетелей. По данным журналиста, две женщины, жизни которых угрожали их партнеры, были уже вместе со своими детьми вывезены из страны

"Маарив а-Шавуа": Новость к праздникам: у вас нет работы

Йонатан Халили и Юваль Багно сообщают в "Маарив а-Шавуа" дминистрация завода "Хайфа Химикалим" объявила о намерении закрыть предприятие и уволить рабочих. По утверждению представителей профсоюзов, администрация завода мотивирует решение закрыть предприятие отсутствием заказов.