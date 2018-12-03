18+
3 декабря 2018 г.
последняя новость: 11:28
Второй фронт переходит из Сирии в Ливан
Организация Разъединенных Наций
Коррупция против демократии
Грузия против теней антисемитизма и путинизма
Крайний антисемитизм
Расизм "Властелина колец"
Генетические проверки все точнее
Русские поддерживают всех террористов
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:02 Independent публикует подробности об операции израильского спецназа в Газе
09:38 Полиция рекомендовала судить Нетаниягу. Обзор ивритоязычной прессы. Понедельник, 3 декабря
09:22 Дочь Трампа встречается с сыном ливанского миллиардера. Обзор арабских СМИ
09:19 Просвечивало "нечто, напоминающее купальник". Обзор арабских СМИ
09:19 Кандидатура Моше Эдри была отклонена комиссией. Обзор ивритоязычной прессы. Воскресенье, 2 декабря
11:53 Süddeutsche Zeitung: "Никогда не слышал о Холокосте"
08:25 Неутвержденный генинспектор полиции. Обзор ивритоязычной прессы. Пятница, 30 ноября
15:30 "Чтобы закрыть Босфор, Киеву надо напасть на Турцию". Обзор российских СМИ
08:43 Задержан подозреваемый в убийстве 13-летней Сильваны Цагаи. Обзор ивритоязычной прессы. Четверг, 29 ноября
08:40 МЕРЕЦ как хранитель израильской демократии. Обзор арабских СМИ
Пресса

Independent публикует подробности об операции израильского спецназа в Газе

время публикации: 10:02 | последнее обновление: 10:19 блог версия для печати фото
На месте перестрелки в Хан Юнисе. 12 ноября 2018 года
На месте перестрелки в Хан Юнисе. 12 ноября 2018 года
На месте перестрелки в Хан Юнисе. 12 ноября 2018 года

Британское издание Independent опубликовало статью Бел Трю под заголовком "Перестрелка после провала израильского спецназа почти привела к новой войне в Газе".

В этой публикации, в частности, рассказывается, что группа офицеров и бойцов израильского подразделения специального назначения (в которую входили мужчины и женщины) под видом сотрудников службы медицинской помощи из "неправительственной" организации действовала на юге Газы, в районе Хан Юниса, используя удостоверения личности реальных жителей сектора, проживающих в другом районе.

Представитель террористической организации ХАМАС Хазэм Касам сообщил Independent, что все жители Газы, паспортные данные которых были использованы израильскими спецслужбами, допрошены. По его словам, было установлено, что эти люди понятия не имели о том, что их "личности украдены".

Другой представитель ХАМАСа на условиях анонимности сообщил британской журналистке, что целью израильского спецназа была замена устройств прослушивания и наблюдения, которые были установлены ранее в районе Хан Юниса.

Еще один представитель ХАМАСа, также пожелавший сохранить анонимность, заявил, что группа израильского спецназа могла въехать в сектор Газы с севера, через КПП "Эрез", используя легенду о том, что они являются сотрудниками благотворительной организации, занимающейся доставкой пациентов из Газы в израильские больницы и обратно. При этом, по его словам, сотрудникам служб безопасности ХАМАСа уже на юге было показано инвалидное кресло в задней части автофургона Volkswagen. Он также отметил, что эти люди сразу вызвали подозрение, так как говорили по-арабски с акцентом, не соответствующим районам, указанным в их удостоверениях личности.

ЦАХАЛ эти утверждения не комментирует.

В публикации сказано, что после инцидента, когда погиб офицер израильского спецназа М. и были убиты семеро боевиков ХАМАСа, в районе Хан Юниса установлены дополнительные блокпосты. Журналистке Independent не разрешили побывать на месте, где происходила перестрелка.

В целом, после этого инцидента в Газе стали подозрительнее относиться к иностранцам, особенно к иностранным работникам различных гуманитарных миссий, пишет Бел Трю.

Примечательно, что данная публикация Independent цитируется многими израильскими СМИ (Ynet, Mako, INN, телеканалом "Десять" и др.). Ранее военная цензура запретила распространение фотографий и подробностей об этой неудачной операции, публиковавшихся ХАМАСом. Но статья в Independent не содержит конкретных сведений, которые могли бы нанести ущерб безопасности Израиля и работе израильских спецслужб.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 ноября 2018 г.
"Аль-Ахбар" сообщает подробности расследования ХАМАСом операции спецназа в Хан-Юнисе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 ноября 2018 г.
"Гаарец": Израиль блокировал доступ к сайтам боевого крыла ХАМАС
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2018 г.
Военная цензура: не помогайте ХАМАСу, не распространяйте секретные данные
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 ноября 2018 г.
ХАМАС назвал цель операции, приведшей к гибели подполковника М
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 ноября 2018 г.
Однодневная война: предварительные итоги
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 ноября 2018 г.
ХАМАС: израильский спецназ действовал на глубине 3 км от границы Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 ноября 2018 г.
Разрешено к публикации: в секторе Газы убит офицер ЦАХАЛа





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 3 декабря 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018