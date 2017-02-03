Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 3 февраля 2017 года

Первые полосы пятничных выпусков израильских СМИ посвящены итогам операции "Закрытый сад-2" по выселению жителей форпоста Амона, а также очередным новостям из Белого дома.

"Едиот Ахронот": В ходе операции по эвакуации Амоны пострадали около 60 человек

"Гаарец": Белый дом предупредил Израиль о нежелательности расширения поселений

"Исраэль а-Йом": Внутриармейский опрос: 59% солдат боевых частей считают, что не получат поддержки командиров в случае ошибки

"Маарив а-Шавуа": Бригадный генерал Офек Бухрис приговорен к семи месяцам заключения условно

"Едиот Ахронот": В ходе операции по эвакуации Амоны пострадали около 60 человек

После полудня в четверг, 2 февраля, была завершена насильственная эвакуация защитников Амоны. Однако операция "Закрытый сад-2" продолжается. В ближайшее время из помещения синагоги будут изъяты свитки Торы и иные религиозные атрибуты. Позднее служащие министерства обороны пройдут по домам и соберут оставшиеся там личные вещи выселенных жителей.

"Гаарец": Белый дом предупредил Израиль о нежелательности расширения поселений

Белый дом предупредил Израиль, что расширение поселений за "зеленой чертой" может противоречить усилиям по достижению мира. При этом Вашингтон подчеркнул, что новая администрация пока не выработала позицию по этому вопросу. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что, хотя администрация Дональда Трампа не считает еврейские поселения препятствием на пути к миру, строительство новых поселений или расширение существующих за пределы их нынешних границ может не способствовать достижению этой цели. Он отметил, что стремление США принести мир на Ближний Восток не изменилось за минувшие 50 лет.

"Исраэль а-Йом": Внутриармейский опрос: 59% солдат боевых частей считают, что не получат поддержки командиров в случае ошибки

Согласно данным внутриармейского исследования, озвученным представителями ЦАХАЛа на заседании подкомиссии по кадрам комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, 59% военнослужащих боевых частей считают, что их командование не поддержит их в случае совершения ошибки при исполнении обязанностей. Данный вопрос был впервые включен в исследование, проводимые ЦАХАЛом на регулярной основе, через два месяца после инцидента в Хервоне, где солдат бригады "Кфир" Эльор Азария застрелил лежавшего на земле раненого террориста.

"Маарив а-Шавуа": Бригадный генерал Офек Бухрис приговорен к семи месяцам заключения условно

В четверг, 2 февраля, военный суд утвердил досудебную сделку с бригадным генералом Офеком Бухрисом. В рамках сделки, бригадный генерал Бухрис признал себя виновным во вступлении в запрещенную сексуальную связь с подчиненной и в недостойном офицера поведении. Суд приговорил его к семи месяцам тюремного заключения условно сроком на три года и к двум месяцам тюремного заключения условно сроком на два года. Офек Бузхрис будет понижен в звании до полковника, и на него не наложен штраф.