18+
3 февраля 2018 г.
последняя новость: 22:55
Волки за дверью
Главный рекрутер халифата
Дилемма Израиля: правые в Европе
Польша в образе врага евреев
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:16 The New York Times: Израиль наносит авиаудары по территории Египта с разрешения Каира
11:39 Neue Zürcher Zeitung: В Иране настало время противниц хиджаба
09:29 Похороны писателя Хаима Гури и скандал вокруг польского "закона о Холокосте". Обзор ивритоязычной прессы. Пятница, 2 февраля
14:08 Handelsblatt: Кумовство на ножах в королевском доме Саудовской Аравии
14:04 Hurriyet: Турция может попасть под санкции США за закупки С-400
09:24 Кончина писателя Хаима Гури. Обзор ивритоязычной прессы. Четверг, 1 февраля
09:11 Международный день хиджаба. Обзор арабских СМИ
11:01 Forbes: Опубликованный минфином США список российских олигархов скопирован из Forbes
09:17 День рождения Кнессета и конфликт вокруг депортации нелегалов . Обзор ивритоязычной прессы. Среда, 31 января
13:22 "Кремлевский список – де-факто враги США". Обзор российских СМИ
Пресса

The New York Times: Израиль наносит авиаудары по территории Египта с разрешения Каира

время публикации: 17:16 | последнее обновление: 21:41 блог версия для печати фото
The New York Times: Израиль наносит авиаудары по территории Египта с разрешения Каира
The New York Times: Израиль наносит авиаудары по территории Египта с разрешения Каира
The New York Times: Израиль наносит авиаудары по территории Египта с разрешения Каира

В субботу, 3 февраля, издание The New York Times рассказало о "секретном альянсе" Израиля и Египта.

Как утверждает издание, Египет оказался не в состоянии обуздать джихадистов "Исламского государства", хозяйничающих на севере Синая, и убивших сотни солдат и полицейских. Именно поэтому Израиль, обеспокоенный ситуацией, складывающейся в непосредственной близости от его границ, принял меры для обеспечения, прежде всего, собственной безопасности.

Уже более двух лет израильские беспилотные летательные аппараты, вертолеты и самолеты участвуют в "секретной кампании", нанося авиаудары по египетской территории, нередко – более одного раза в неделю, с одобрения президента Египта ас-Сиси. Всего было нанесено более 100 таких авиаударов, подчеркивает The New York Times.

Такое сотрудничество может считаться новым этапом в израильско-египетских отношениях. Враги в трех войнах, противники в мирное время, Израиль и Египет неожиданно объединились в борьбе против "Исламского государства", Ирана и исламизма. По мнению The New York Times, это говорит о новой расстановке сил в ближневосточном регионе.

Представители израильских и египетских военных кругов, а также представитель министерства иностранных дел Египта, отказались комментировать эту информацию, отмечает издание.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 января 2018 г.
Источники: боевики ИГ впервые применили ударный БПЛА против египетских военных на Синае
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 января 2018 г.
"Гаарец": Нетаниягу и Обама обсуждали передачу части Синая под контроль ПА
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 декабря 2017 г.
В результате теракта на Синае погибли высокопоставленный офицер и пять солдат армии Египта
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 декабря 2017 г.
Египет инвестирует миллиарды в развитие Синая
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 декабря 2017 г.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за покушение на министров обороны и внутренних дел Египта
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 декабря 2017 г.
Подвергся обстрелу египетский аэропорт на севере Синайского полуострова
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 октября 2017 г.
Арабские СМИ: ВВС Израиля нанесли ответные удары по боевикам ИГ на Синае







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 3 февраля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018