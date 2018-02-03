The New York Times: Израиль наносит авиаудары по территории Египта с разрешения Каира

В субботу, 3 февраля, издание The New York Times рассказало о "секретном альянсе" Израиля и Египта.

Как утверждает издание, Египет оказался не в состоянии обуздать джихадистов "Исламского государства", хозяйничающих на севере Синая, и убивших сотни солдат и полицейских. Именно поэтому Израиль, обеспокоенный ситуацией, складывающейся в непосредственной близости от его границ, принял меры для обеспечения, прежде всего, собственной безопасности.

Уже более двух лет израильские беспилотные летательные аппараты, вертолеты и самолеты участвуют в "секретной кампании", нанося авиаудары по египетской территории, нередко – более одного раза в неделю, с одобрения президента Египта ас-Сиси. Всего было нанесено более 100 таких авиаударов, подчеркивает The New York Times.

Такое сотрудничество может считаться новым этапом в израильско-египетских отношениях. Враги в трех войнах, противники в мирное время, Израиль и Египет неожиданно объединились в борьбе против "Исламского государства", Ирана и исламизма. По мнению The New York Times, это говорит о новой расстановке сил в ближневосточном регионе.

Представители израильских и египетских военных кругов, а также представитель министерства иностранных дел Египта, отказались комментировать эту информацию, отмечает издание.





