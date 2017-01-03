Битва за Багдад как ответ на битву за Мосул. Обзор арабских СМИ

Официальное новостное агентство ПНА Wafa сообщает, что в 2016 году на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, в процессе утверждения и строительства находились 27.335 единиц еврейского жилья. 1.234 гектара палестинских земель конфискованы в пользу Израиля. Согласно данным аналитической структуры ООП, Центру документации под руководством Абдаллы Хурани, это на 127% больше, чем в 2015 году.

Лондонская газета "Аль-Хайят" пишет, что во время посещения Багдада президент Франции Франсуа Олланд предсказал освобождение Мосула в ближайшие недели. На это "Исламское государство" ответило новым терактом в Багдаде, в котором погибли десятки человек. Издание отмечает, что битва за Багдад будет не менее упорной, чем битва за Мосул, а ее исход – более значимым для Ирака.

Иракский телеканал "Ас-Сумария" цитирует вице-президента Нури аль-Малики, который в ходе пресс-конференции в Тегеране обвинил Саудовскую Аравию в поддержке терроризма на Ближнем Востоке. По его словам, ваххабитские имамы считают шиитов еретиками, призывая их уничтожать. Он отметил, что Иран занимает значительно более реалистичную позицию, помогая вернуть мир в Сирию и Ирак.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что одна из жертв теракта в стамбульском ночном клубе, ливанка Рита Хами, предвидела свою смерть. Отправляясь в Турцию, она оставила в социальной чети запись: "Надеюсь, будет весело. В худшем случае, меня там взорвут, и тогда я встречусь с мамой". Мать девушки умерла несколько месяцев назад от рака. Родственники Риты признаются, что пытались отговорить ее от поездки.