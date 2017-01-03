Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 3 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ допрос, которому был подвергнут в ночь на 3 января глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу.

"Едиот Ахронот": Полиция допросила Нетаниягу в связи с подозрением в получении взяток от предпринимателей

"Гаарец": Министерство экологии начнет уголовное расследования деятельности нефтекомбината в Хайфе

"Исраэль а-Йом": После каникул: забастовка

"Маарив а-Шавуа": Нетаниягу в 2008: "У главы правительства, которого допрашивает полиция, нет морального мандата на принятие судьбоносных решений"

"Едиот Ахронот": Полиция допросила Нетаниягу в связи с подозрением в получении взяток от предпринимателей

Това Цимуки и Эли Сниор сообщают в "Едиот Ахронот", что в ночь на 3 января, в резиденции главы правительства на улице Бальфура в Иерусалиме, следователи полиции допросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Глава правительства был допрошен по подозрению в незаконном получении благ и подарков.

"Гаарец": Министерство экологии начнет уголовное расследования деятельности нефтекомбината в Хайфе

Ноа Шпигель сообщает в "Гаарец", что Комиссия министерства экологии, расследовавшая обстоятельства пожара на нефетекомбинате в Хайфе, рекомендовала возбудить уголовное дело в отношении нескольких руководящих работников предприятия в связи с нарушениями природоохранного законодательства и установленных норм.

"Исраэль а-Йом": После каникул: забастовка

Ноам Двир сообщает в "Исраэль а-Йом", что объединение учителей распространило сообщение о проведении во вторник, 3 января, предупредительной забастовки. В рамках забастовочных санкций занятия в учебных заведениях начнутся в 11:00. Забастовка коснется детских садов, начальных школ и средних классов. Занятия в школах для детей со специальными потребностями будут проводиться по обычному расписанию.

"Маарив а-Шавуа": Нетаниягу в 2008: "У главы правительства, которого допрашивает полиция, нет морального мандата на принятие судьбоносных решений"

Арик Бендер и Дана Сомберг приводят в "Маарив а-Шавуа" реакцию политиков на допрос главы правительства Биньямина Нетанигу. Депутат Кнессета от блока "Сионистский лагерь" Мейрав Михаэли процитировала самого Биньямина Нетаниягу, который высказался в 2008 году о премьер-министре Эхуде Ольмерте следующим образом: "Глава правительства, на которого заведено дело, не имеет общественного и морального мандата на принятие судьбоносных решений, поскольку существует реальное опасение, что эти решения будут приниматься на основании его стремления к выживанию, а не государственных интересов…"