"За терактом в Стамбуле стоят американцы". Обзор российских СМИ

Бездоказательные обвинения США во вмешательстве России в ход выборов нацелены на дискриминацию избранного американского президента Дональда Трампа. Как пишет во вторник информагентство РИА Новости, об этом заявил создатель скандального сайта WikiLeaks Джуллиан Ассанж в интервью телеканалу Fox News. "Они стараются лишить легитимности администрацию Трампа, которая скоро займет Белый дом. Они пытаются сказать, что избранный президент Трамп не является законным президентом" – приводит издание слова Ассанжа.

"Эксперт: За терактом в Стамбуле стоят американцы" – так называется статья, опубликованная во вторник проправительственной "Российской газетой", где говорится, что теракт в новогоднюю ночь в клубе Reina в Стамбуле, где погибли 39 человек и 69 других получили ранения, был осуществлен боевиками организации "Аль-Каида" по указанию американцев.

При этом основной целью преступления, как утверждается в статье, было наказать Турцию за ее внешнеполитический разворот в сторону Москвы, утверждает эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич. Он рекомендует Анкаре закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик – для предотвращения подобных терактов.

Полиция Германии задержала мигранта, который, предположительно, готовил теракт на заминированном грузовике – по примеру берлинского террориста. Как сообщает новостное агентство ТАСС, эту информацию подтвердили в прокуратуре ФРГ.

"Он подозревается в том, что в декабре 2016 года в ходе телефонного разговора из Саарбрюккена, совершенного им со своего мобильного устройства, запросил у контактного лица в Сирии 180 тысяч евро для приобретения транспортных средств, которые он собирался заминировать и направить в толпу", – приводит издание заявления источника в немецкой прокуратуре.

"Литва готовит партизан на случай российской оккупации" – так озаглавлена статья в проправительственной газете "Известия", где говорится, что на учениях добровольцев Союза стрелков Литвы удалось побывать журналисту западного издания Тому Парфитту.

Маневры проводятся в прибалтийском государстве на случай российской оккупации.Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Times, стрелки-добровольцы в ходе учений отрабатывали операцию "засада", готовясь к партизанской войне. "Мы должны подготовиться к защите нашей страны от врага" – заявил в интервью изданию один из участников маневров.

В статье, опубликованной "Федеральным агентством новостей", отмечается, что количество членов Союза стрелков Литвы резко увеличилось после воссоединения Крыма с Россией, отмечает издание.

"Погибшая в турецком клубе россиянка отправилась в Стамбул за новой жизнью" – так названа статья в "Комсомольской правде". где говорится, что решение о поездке 28-летняя Нурана Гасанова приняла буквально за пару недель до праздника. Есть такая примета, как ты встретишь новый год, так его и проведешь, а Нурана, у которой после пережитой несчастной любви наконец-то стали намечаться новые отношения, мечтала, чтобы 2017-й год стал в ее жизни особенным.

"Она была гражданкой России, а жила в Баку, то ей оставались только безвизовые страны. И ее выбор пал на Турцию", – рассказала журналистам подруга погибшей. Последняя запись на ее странице в социальной сети Facebook гласит, что она вылетала в замечательном настроении/