3 июля 2017 г.
последняя новость: 10:22
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:15 Золушка из-под моста Аббасия. Обзор арабских СМИ
08:31 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 3 июля 2017 года
07:21 Jerusalem Post: Крупный американский филантроп прекращает жертвовать средства Израилю
10:02 Путин занялся катарским кризисом. Обзор арабских СМИ
08:20 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 2 июля 2017 года
09:57 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 30 июня 2017 года
12:39 Кого хотят загрызть волки NATO. Обзор российских СМИ
09:35 Правитель Дубая, спаситель британской церкви. Обзор арабских СМИ
08:31 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 29 июня 2017 года
15:53 "Постпред США в ООН ночами не спит – боевиков защищает". Обзор российских СМИ
Пресса

Золушка из-под моста Аббасия. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:15 | последнее обновление: 09:15 блог версия для печати фото
Золушка из-под моста Аббасия. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" напоминает, что у властей Катара осталось 48 часов, чтобы дать ответ на предъявленный им ультиматум. Эмир Кувейта, выступающий в качестве посредника, предложил продлить срок ультиматума, однако противники Катара отвергли это предложение. Ожидается, что Катар уже сегодня даст отрицательный ответ.

Газета Jordan Times пишет, что король Иордании Абдалла Второй поздравил премьер-министра Ирака Хайдара аль-Абади с победами, одержанными в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Мосуле. Согласно публикации, в городе остаются очаги сопротивления, в боевых действиях участвуют сотни боевиков.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что после трехдневного перерыва возобновились поставки электроэнергии из Египта в сектор Газы. Причиной прекращения снабжения стала авария на трансформаторной подстанции в египетском городе эль-Ариш. Пока восстановлена только часть мощностей, ведутся работы по устранению остальных неисправностей.

Палестинская газета "Аль-Хайят аль-Джадида" посвящает свою передовую статью нехарактерной даже для июля жаре. Температура воздуха на девять градусов превышает обычную для этого времени года. Жара пойдет на спад только через пару дней. Гражданам напоминают, что находиться на солнце опасно, особенно между 11 и четырьмя часами дня.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает, что прохожие увидели под каирским мостом Аббасия красивую бездомную девушку в истрепавшейся одежде. Они сфотографировали ее и опубликовали фото в социальных сетях. Благодаря этому удалось найти ее близких. Выяснилось, что она из богатой семьи, однако страдает психическим расстройством. После курса лечения в психиатрической больнице девушка воссоединится с близкими.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 3 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017