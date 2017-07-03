Золушка из-под моста Аббасия. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" напоминает, что у властей Катара осталось 48 часов, чтобы дать ответ на предъявленный им ультиматум. Эмир Кувейта, выступающий в качестве посредника, предложил продлить срок ультиматума, однако противники Катара отвергли это предложение. Ожидается, что Катар уже сегодня даст отрицательный ответ.

Газета Jordan Times пишет, что король Иордании Абдалла Второй поздравил премьер-министра Ирака Хайдара аль-Абади с победами, одержанными в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Мосуле. Согласно публикации, в городе остаются очаги сопротивления, в боевых действиях участвуют сотни боевиков.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что после трехдневного перерыва возобновились поставки электроэнергии из Египта в сектор Газы. Причиной прекращения снабжения стала авария на трансформаторной подстанции в египетском городе эль-Ариш. Пока восстановлена только часть мощностей, ведутся работы по устранению остальных неисправностей.

Палестинская газета "Аль-Хайят аль-Джадида" посвящает свою передовую статью нехарактерной даже для июля жаре. Температура воздуха на девять градусов превышает обычную для этого времени года. Жара пойдет на спад только через пару дней. Гражданам напоминают, что находиться на солнце опасно, особенно между 11 и четырьмя часами дня.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает, что прохожие увидели под каирским мостом Аббасия красивую бездомную девушку в истрепавшейся одежде. Они сфотографировали ее и опубликовали фото в социальных сетях. Благодаря этому удалось найти ее близких. Выяснилось, что она из богатой семьи, однако страдает психическим расстройством. После курса лечения в психиатрической больнице девушка воссоединится с близкими.