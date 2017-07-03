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Пресса

Jerusalem Post: Крупный американский филантроп прекращает жертвовать средства Израилю

время публикации: 07:21 | последнее обновление: 07:21 блог версия для печати

Крупный еврейский американский филантроп Айзек Фишер объявил о прекращении финансирования всех своих проектов в Израиле из-за действий израильского правительства.

Гнев Фишера вызвали решение отозвать компромиссный план выделения площадки у Стены плача для совместных молитв, а также позиция правительства по поводу закона о гиюре.

Среди прочего, Фишер объявил о прекращении покупки специальных израильских облигаций, замораживании пожертвований Тель-Авивскому университету и Иерухаму, а также отмене ряда других проектов.

Кроме того, Фишер намерен временно прекратить свою деятельность во влиятельном еврейском лобби AIPAC.

В письме депутату Кнессета Майклу Орену Фишер написал, что правительство Израиля должно понять – оно отвечает за весь еврейский народ, пишет Jerusalem Post

По словам Орена, Фишер – единственный, кто публично объявил о своих планах, однако еще несколько крупных филантропов сообщили ему, что действия израильского правительства не останутся без последствий.

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