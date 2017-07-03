Марадона обдумывает возможность стать гражданином РФ. Обзор российских СМИ

Зарин подкрепили хлором – обвинения в химических атаках, предъявленных Сирии, могут осложнить переговоры Путина и Трампа в Гамбурге, пишет в четверг газета "Коммерсант".

Через три месяца после трагедии в провинции Идлиб противники Дамаска усиливают международное давление на сирийские власти, обвиняя их в регулярном применении химоружия против оппозиции. После того как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала доклад об апрельском инциденте в городе Хан-Шейхун, возлагающий вину за гибель мирных жителей на Дамаск, оппозиция обвинила правительственные войска в новом инциденте – использовании хлора против противников режима в пригороде столицы.

Несмотря на то что сирийские власти отвергают эти обвинения, а в Москве предупреждают о возможных провокациях, тема химических атак в Сирии грозит осложнить переговоры президентов США и России, которые состоятся на саммите G20 в Гамбурге.

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с руководителями Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, на которых призвал конфликтующие стороны сплотиться во имя единства в регионе и борьбы с терроризмом, говорится в другой статье этого же издания.

Накануне истек срок ультиматума арабских государств Катару, правительство которого они обвиняют в поддержке террористических движений. Впрочем, после передачи Дохой ответов своим арабским соседям срок ультиматума был продлен на 48 часов.

Как сообщает пресс-релиз Белого дома, президент США указал на важность поддержания регионального единства для преодоления угрозы терроризма и поддержания стабильности. Он также подчеркнул недопустимость финансирования терроризма. Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани, по информации Qatar News, согласился по всем пунктам с Дональдом Трампом и заверил его, что информация о поддержке Катаром терроризма не соответствует действительности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о начале масштабной кампании, направленной против армии президента Сирии Башара Асада. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook, кто начал кампанию, Захарова не уточнила, пишет "Российская газета".

"Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о "применении Дамаском химического оружия". Старт дан. Таких роликов будет всё больше, они будут разными по качеству исполнения - и такими низкопробными как этот и голливудского уровня. Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная" – утверждает в своем блоге Захарова.

Диего Марадона, признанный лучшим футболистом XX века по результатам голосования на сайте ФИФА, задумался о получении российского гражданства, пишет газета "Советский спорт".

Аргентинский футболист прибыл в Россию в рамках движения "Россия любит футбол"и посетил Москву и Санкт-Петербург. 56-летний Марадона также побывал на финальном матче Кубка конфедераций Германия–Чили, завершившемся победой немцев, сообщает телерадиокомпания "Мир".

Ранее аргентинец заявил о готовности стать тренером сборной России по футболу и отметил, что является фанатом президента Владимира Путина: "Я общался с Путиным, потом он перезвонил мне. Он хочет, чтобы я что-то сделал для ЧМ-2018. Я фанат Путина, и я был бы рад. Все возможно".

В сирийской провинции Идлиб уничтожен один из лидеров террористической группировки "Исламское государство" – косовар Лавдрим Мухаджери по прозвищу "Мясник". Боевик, известный также под именем Абу Абдулла аль-Косова, был ликвидирован в результате совместной операции ВКС России и сирийской команды Tiger, пишет газета "Комсомольская правда".

"Как только стало известно о его смерти, министр инфраструктуры косовского псевдогосударства Луфти Зарку посетил семью главаря террористов в Качанике и выразил соболезнования. Председатель исламской религиозной общины в Качанике Флорим Незирай выразил сожаление по поводу смерти "великого мусульманского бойца" – пишет это издание со ссылкой на греческие СМИ.