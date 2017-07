The Times: Россиянин, "отравленный" в Британии, был связан с ближним кругом Асада

"Разоблачитель, предположительно убитый в графстве Суррей российскими киллерами, находился в центре тайной финансовой операции, в которой участвовали Москва и режим сирийского президента Башара Асада", – сообщает The Sunday Times.

"Александр Перепиличный, погибший при загадочных обстоятельствах после того, как разоблачил предполагаемые налоговые махинации, в которых были замешаны российские правительственные чиновники, вел дела с сетью офшорных компаний, которые, как установили США, оказывали поддержку правительству Асада", – говорится в статье.

Документы, с которыми ознакомилась The Sunday Times, свидетельствуют о том, что швейцарская компания, возглавляемая Перепиличным, перевела более 2 млн долларов фирме, принадлежащей человеку, связанному с сирийской программой химического оружия. Balec Ventures, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, офшорное налоговое убежище, принадлежит Исе аль-Зейди, подвергнутому санкциям Министерства финансов США в 2014 году за его связи с сирийской оружейной программой, пишет издание.

"Появляется все больше опасений по поводу официальной версии, согласно которой он умер по естественным причинам, – заявил депутат парламента от Лейбористской партии Бен Брэдшоу относительно гибели Перепиличного. – Эта связь с программой химического оружия Асада раскрывает возможный новый мотив".

"Документы, с которыми ознакомилась The Sunday Times, показывают, что компания Перепиличного Quartell Trading совершила четыре перевода Balec в январе и феврале 2008 года в размере, превышающем 2 млн долларов, выплаченных кипрскому подразделению Federal Bank of the Middle East, базирующемуся в Танзании. В мае банк был закрыт в связи с тем, что, по утверждению Министерства финансов США, он использовался для отмывания денег, спонсирования террористов и организованной преступности", – говорится в статье.

