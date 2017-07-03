Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 3 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ условно-досрочное освобождение из тюрьмы бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта.

"Едиот Ахронот": Жара сделала свое дело: побит рекорд употребления энергии

"Гаарец": После длительного перерыва правительство снова начинает строительство в Восточном Иерусалиме

"Исраэль а-Йом": "Израиль – это маяк"

"Маарив а-Шавуа": Депутаты приглашены на Храмовую гору, на испытательный период

"Едиот Ахронот": Жара сделала свое дело: побит рекорд употребления энергии

Итай Блюменталь сообщает в "Едиот Ахронот", что правительство в ближайшие две недели начнет продвигать ряд планов расширения еврейских районов в Иерусалиме за "зеленой чертой" и строительства жилых комплексов для евреев в арабских кварталах столицы. В Гило и Писгат-Зеэве будет построено около двух тысяч единиц жилья.

"Гаарец": После длительного перерыва правительство снова начинает строительство в Восточном Иерусалиме

Нир Хасон сообщает в "Гаарец", что Израиль пообещал Москве не позволять однополым израильским парам усыновлять детей из России. Израильские представители заверили Россию, что принятая в этой стране модель семьи будет сохранена даже после переезда ребенка в Израиль.

"Исраэль а-Йом": "Израиль – это маяк"

Боаз Бисмут приводит в "Исраэль а-Йом" интервью с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который вскоре посетит Израиль с официальным визитом. В беседе с Бисмутом Моди заявляет, что правительство Индии твердо намерено укреплять отношения с Израилем.

"Маарив а-Шавуа": Депутаты приглашены на Храмовую гору, на испытательный период

Арик Бендер сообщает в "Маарив а-Шавуа", что в связи с иском депутата Иегуды Глика ("Ликуд") в БАГАЦ, депутатам Кнессета будет снова разрешено восходить на Храмовую гору в период испытательного срока, который начнется 23 июля и продлится 5 дней. Если за этот период не будут наблюдаться случаи нарушения общественного порядка, этот срок будет продлен.