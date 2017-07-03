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Пресса

The Sun и Folha de S.Paulo: бывший начальник Путина о "посредственном" сотруднике КГБ

время публикации: 15:49 | последнее обновление: 15:51 блог версия для печати фото
Инопресса
The Sun и Folha de S.Paulo: бывший начальник Путина о "посредственном" сотруднике КГБ

По словам его бывшего начальника, российский президент Путин был "посредственным" сотрудником КГБ, пишет журналист The Sun Сэм Уэбб.

Генерал КГБ в отставке Николай Леонов сказал в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo: "Когда у нас был курсант, свободно владевший немецким, как в случае Путина, если он был хорошим [сотрудником], он отправлялся в Западную Германию или Австрию. Но он отправился на "восточную сторону", где был коммунистический режим".

"Леонов добавил, что многообещающих офицеров отправляли в Берлин для работы со "Штази" – тайной полицией восточногерманского режима, а не в Дрезден", – пишет газета.

"Леонов, который в прошлом в Советской России был экспертом по Латинской Америке, также утверждает, что Путин часто опаздывал на встречи – привычка, которая казалась сотрудникам КГБ "странной и скандальной", – говорится в статье.

Inopressa.ru

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