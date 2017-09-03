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Пресса

В следующем году в свободном от евреев Иерусалиме. Обзор арабских СМИ

время публикации: 08:53 | последнее обновление: 08:53 блог версия для печати фото
В следующем году в свободном от евреев Иерусалиме. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что два миллиона мусульман собрались в Мине, чтобы принять участие в ритуале побития камнями Шайтана. Ритуал введен в память об Ибрагиме, который трижды бросал камни в Шайтана, пытавшегося уговорить его отказаться приносить в жертву Аллаху своего сына Исмаила. Из Мины паломники направляются в Мекку, где Хадж и завершится.

Новостное агентство SANA передает, что президент Сирии Башар Асад прибыл в освобожденный от боевиков "Исламского государства" Каламун. Он принял участие в молитве в честь праздника Ид аль-Адха. Выступивший с проповедью шейх Мамун аль-Кадри подчеркнул важность Хаджа для мусульман, осудив власти Саудовской Аравии, не допустившие сирийских паломников на свою территорию.

Сайт "Аль-Баваба" цитирует праздничное поздравление председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Палестинский лидер заявил, что в следующем году палестинцы будут отмечать Ид аль-Адху с освобожденном от оккупантов Иерусалиме. Затем он возложил венок на могилу основателя ПНА Ясира Арафата.

Агентство Maan рассказывает о том, как встретили Ид аль-Адху в лагере палестинских беженцев Ярмух, на окраине Дамаска. Он блокирован уже пятый год. Нет ни электричества, ни водоснабжения. Закрыты школы. Местные жители не смогли посетить могилы близких. В лагере, население которого составляло более миллиона человек, остается 12.000 беженцев.

Лондонская газета "Аль-Хайят" пишет, что Иран предложил посредничество между правительством Ирака и властями Курдского автономного района. Предложение Тегерана позволит отсрочить референдум о независимости, против которого выступают многие страны региона. Однако курдское руководство заявляет, что не намерено менять планы.

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