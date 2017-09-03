Повышение зарплат военнослужащим в боевых частях и новые задержания по "делу субмарин". Обзор ивритоязычной прессы. Воскресенье, 3 сентября

В центре внимания израильских СМИ в воскресенье, 3 сентября, инициатива начальника генштаба повысить зарплату военнослужащим в боевых частях и задержание бывшего высокопоставленного сотрудника канцелярии главы правительства по "делу субмарин".

"Едиот Ахронот": Начальник генштаба: повышение зарплаты бойцам на третьем году службы

"Маарив а-Шавуа": Бывший высокопоставленный сотрудник канцелярии главы правительства задержан по "делу субмарин"

"Гаарец": Начальник подразделения "Лахав 433", подозреваемый в сексуальных домогательствах, уходит из полиции

"Исраэль а-Йом": Высокопоставленных сотрудников "Клалит" допросят по подозрению в мошенничестве и обмане

"Едиот Ахронот": Начальник генштаба: повышение зарплаты бойцам на третьем году службы

Корреспондент "Едиот Ахронот" Йоси Йегошуа пишет об инициативе начальника генштаба Гади Айзенкота повысить зарплату военнослужащим в боевых войсках с 1620 до двух тысяч шекелей в месяц на третьем году службы.

Это делается, чтобы поднять мотивацию военнослужащих и предотвратить их уход их боевых подразделений. За последние 10 лет наблюдается снижение мотивации. Так, согласно данным июльского призыва, только 67% призывников изъявили желание служить в боевых войсках.

"Маарив а-Шавуа": Бывший высокопоставленный сотрудник канцелярии главы правительства задержан по "делу субмарин"

Корреспондент "Маариа а-Шавуа" Алон Хахмон пишет о задержании шести человек, чьи имена упоминаются в свидетельских показаниях Мики Ганора, госсвидетеля по "делу субмарин". Среди задержанных – бывший высокопоставленный сотрудник канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Задержанные будут допрошены с целью подтвердить или опровергнуть версию госсвидетеля. Они подозревают в преступлениях в сфере экономики и профессиональной честности. В их домах и офисах были проведены обыски.

"Гаарец:" Начальник подразделения "Лахав 433", подозреваемый в сексуальных домогательствах, уходит из полиции

Корреспондент "Гаарец" Янив Кубович пишет о том, что начальник подразделения "Лахав 433", генерал-майор полиции Рони Ритман до конца года покинет свою должность. По сведениям автора, его уход связан с подозрениями в сексуальных домогательствах в отношении подчиненной, а также с иском в БАГАЦ против того, чтобы Ритман оставался на своем посту.

Согласно договоренности между Ритманом и генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом, после завершения службы начальник "Лахав 433" не будет занимать никакие другие должности в полиции.

Вскоре свою должность покинет также глава отдела расследований и разведки полиции, генерал-майор Мени Ицхаки. Между тем Ритман и Ицхаки являются ответственными за расследование в отношении главы правительства Биньямина Нетаниягу.

"Исраэль а-Йом": Высокопоставленных сотрудников "Клалит" допросят по подозрению в мошенничестве и обмане

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Ран Резник пишет о расследовании против высокопоставленных сотрудников больничной кассы "Клалит", которые подозреваются в мошенничестве и обмане доверия.

Расследование началось после публикации "Исраэль а-Йом", посвященной врачу, который с января 2017 года получает 350 тысяч шекелей в месяц за переход из больничной кассы "Меухедет" в "Клалит". Вслед за ним больничную кассу сменили две тысячи его пациентов.

Как отмечает Резник, никогда никакое медицинское учреждение не давало такие льготы одному врачу. В министерстве здравоохранения заявили, что соглашение наносит значительный ущерб базовым ценностям общественного порядка в Израиле и, в частности, системе здравоохранения.