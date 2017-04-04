Кому выгоден теракт в северной столице РФ. Обзор российских СМИ

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил накануне: террористы в Санкт-Петербурге бросили "вызов президенту" Владимиру Путину, что якобы и было их главной целью, сообщает газета "Коммерсант".

Депутаты Госдумы от "Единой России" заверили избирателей, что менять законодательство в сфере борьбы с терроризмом пока не планируют. Оппозиция и правозащитники уверены, тем не менее, что по традиции реакцией на теракт может стать закручивание гаек. Социологи утверждают, что после терактов "нервозность в обществе повысится", но пока еще рано прогнозировать, как она скажется на президентских выборах 2018 года.

Посол Сирии в Москве Рияд Хадад заявил, что Дамаск намерен отвечать "на любую агрессию со стороны Израиля", сообщает во вторник информационное агентство РИА Новости. ""Мы будем отвечать на любую агрессию со стороны Израиля, как мы ответили последний раз, уничтожив один из самолетов и нанеся удар по второму самолету. Мы будем делать то же самое, если будет повторение подобной попытки", – предупреждает Хадад.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить батареи ПВО Сирии, если они будут применяться против ВВС еврейского государства, напоминает издание.

Здание мэрии израильского города Тель-Авив окрасилось вечером в понедельник, 3 апреля, с помощью подсветки в цвета российского флага - в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга. Как пояснил градоначальник Тель-Авива Рон Хульдаи на своей официальной странице в Twitter, это сделано "из солидарности с друзьями из Санкт-Петербурга", отмечает прокремлевская "Российская газета".

Прибалтика не жалеет средств на "борьбу с русскоязычным населением", пишет газета "Известия", сообщая читателям о "массовом нарушении прав человека в Латвии и Эстонии".

"Под воздействием ведущих стран Запада в Прибалтике усиливается антироссийский психоз, – отмечает член попечительского совета Международного совета российских соотечественников Георгий Мурадов. – Они хотят, чтобы русскоязычное население ассимилировалось, теряло свою идентичность, связь с Россией и боялось поддерживать вполне естественные родственные, культурные и духовные связи со своей исторической родиной".

По словам правозащитника Сергея Середенко, в прибалтийских странах сформировался так называемый "кооператив спецслужб" и с каждым годом бюджет этих структур увеличивается. Причем дискриминационная политика проводится не только в Латвии, но и в Эстонии, где расходы на усиление внутренней нацбезопасности выросли с €74 млн до более чем €98 млн.

"Теракт в Петербурге: кому это выгодно?" – так озаглавлена статья в "Комсомольской правде", автор которой перечисляет известные ему версии причин взрыва в петербургском метро.

Первая и основная – дело рук запрещенной на территории России террористической организации ИГИЛ или мусульманских радикалов. Она полностью укладывается в причину: "месть за Сирию". Цель – посеять среди россиян страх, показать, что страна уязвима, и отомстить лично Путину, который уничтожает террористов на Ближнем Востоке.

Вторая – теракт дело рук украинских радикальных националистов, которые неоднократно требовали "перенести войну на территорию страны-агрессора". Визит в Санкт-Петербург президента России мог подвигнуть их и на теракт в северной столице. Третья версия – террорист-одиночка, сумасшедший или обиженный на начальника, на жену, на весну человек решается на преступление.