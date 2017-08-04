4 августа 2017 г.
последняя новость: 14:20
Андрей Малахов против политики
Миллион за селфи в бикини
Арикат просит израильские легкие
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:25 Die Welt: В Нижней Саксонии запретили паранджу
10:30 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 4 августа 2017 года
13:20 Трамп признает, что США "проигрывают войну" в Афганистане. Обзор российских СМИ
09:42 ООН запретила вооружать террористов. Обзор арабских СМИ
08:59 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 3 июля 2017 года
15:35 Минобороны РФ обвиняет Reuters в клевете. Обзор российских СМИ
14:38 Bild: Беженец, устроивший резню в Гамбурге, симпатизировал ИГ
09:19 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 2 июля 2017 года
16:48 Handelsblatt: Эрдоган тянет руки к российским ракетам
11:59 ВЦИОМ: россияне счастливы, как никогда ранее. Обзор российских СМИ
Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 4 августа 2017 года

время публикации: 10:30 | последнее обновление: 10:30 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 4 августа 2017 года

Главной темой пятничных выпусков израильских газет стало заявление полиции, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу подозревается в коррупции в рамках дел 1.000 и 2.000.

"Едиот Ахронот": Иордания требует от Израиля замены всего персонала посольства

"Гаарец": Возобновился процесс выселения арабов квартала Шейх-Джарах, живущих в бывших еврейских домах

"Исраэль а-Йом": Минпрос: в позапрошлом учебном году против 20 учителей завели дела о сексуальных преступлениях

"Маарив а-Шавуа": В Иерусалиме задержаны 12 противников гей-парада, один из которых был вооружен

"Едиот Ахронот": Иордания требует от Израиля замены всего персонала посольства

Газета "Едиот Ахронот" в пятницу, 4 августа, сообщает, что власти Иордании настаивают на замене всего персонала посольства Израиля в Аммане после инцидента, во время которого охранник убил двух иорданских подданных. В публикации также говорится о намерении короля Иордании Абдаллы II в следующий понедельник, 7 августа, посетить Рамаллу и встретиться с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом.

"Гаарец": Возобновился процесс выселения арабов квартала Шейх-Джарах, живущих в бывших еврейских домах

После восьмилетнего перерыва государство возобновило процесс выселения арабов иерусалимского квартала Шейх-Джарах, живущих в бывших еврейских домах. Через пять дней вступит в силу постановление о выселении одной из семей, проживающих там. В октябре квартал должны будут покинуть две другие семьи, сообщает в пятницу, 4 августа, корреспондент газеты "Гаарец" Нир Хасон.

"Исраэль а-Йом": Минпрос: в позапрошлом учебном году против 20 учителей завели дела о сексуальных преступлениях

В 2015-2016 учебном году министерство просвещения завело 26 дел по подозрению в сексуальных преступлениях. 20 из них были заведены против преподавателей, совершивших преступления в отношении своих учеников. В остальных шести случаях жертвами сексуальных нападений со стороны учителей стали их коллеги. Об этом в пятницу, 4 августа, пишет газета "Исраэль а-Йом".

"Маарив а-Шавуа": В Иерусалиме задержаны 12 противников гей-парада, один из которых был вооружен

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что рядом с маршрутом Парада гордости в Иерусалиме были задержаны 12 человек, которые, как полагают в полиции, намеревались помешать проведению мероприятия. У одного из задержанных во время обыска был обнаружен нож.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 4 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017