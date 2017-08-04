Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 4 августа 2017 года

Главной темой пятничных выпусков израильских газет стало заявление полиции, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу подозревается в коррупции в рамках дел 1.000 и 2.000.

"Едиот Ахронот": Иордания требует от Израиля замены всего персонала посольства

"Гаарец": Возобновился процесс выселения арабов квартала Шейх-Джарах, живущих в бывших еврейских домах

"Исраэль а-Йом": Минпрос: в позапрошлом учебном году против 20 учителей завели дела о сексуальных преступлениях

"Маарив а-Шавуа": В Иерусалиме задержаны 12 противников гей-парада, один из которых был вооружен

"Едиот Ахронот": Иордания требует от Израиля замены всего персонала посольства

Газета "Едиот Ахронот" в пятницу, 4 августа, сообщает, что власти Иордании настаивают на замене всего персонала посольства Израиля в Аммане после инцидента, во время которого охранник убил двух иорданских подданных. В публикации также говорится о намерении короля Иордании Абдаллы II в следующий понедельник, 7 августа, посетить Рамаллу и встретиться с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом.

"Гаарец": Возобновился процесс выселения арабов квартала Шейх-Джарах, живущих в бывших еврейских домах

После восьмилетнего перерыва государство возобновило процесс выселения арабов иерусалимского квартала Шейх-Джарах, живущих в бывших еврейских домах. Через пять дней вступит в силу постановление о выселении одной из семей, проживающих там. В октябре квартал должны будут покинуть две другие семьи, сообщает в пятницу, 4 августа, корреспондент газеты "Гаарец" Нир Хасон.

"Исраэль а-Йом": Минпрос: в позапрошлом учебном году против 20 учителей завели дела о сексуальных преступлениях

В 2015-2016 учебном году министерство просвещения завело 26 дел по подозрению в сексуальных преступлениях. 20 из них были заведены против преподавателей, совершивших преступления в отношении своих учеников. В остальных шести случаях жертвами сексуальных нападений со стороны учителей стали их коллеги. Об этом в пятницу, 4 августа, пишет газета "Исраэль а-Йом".

"Маарив а-Шавуа": В Иерусалиме задержаны 12 противников гей-парада, один из которых был вооружен

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что рядом с маршрутом Парада гордости в Иерусалиме были задержаны 12 человек, которые, как полагают в полиции, намеревались помешать проведению мероприятия. У одного из задержанных во время обыска был обнаружен нож.