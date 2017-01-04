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Пресса

"Вновь сделать Израиль великим". Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:11 | последнее обновление: 09:11 блог версия для печати фото
"Вновь сделать Израиль великим". Обзор арабских СМИ

Палестинское новостное агентство Wafa цитирует пресс-секретаря Палестинской национальной администрации Набиля Абу Рудейну. Представитель ПНА прокомментировал заявление Биньямину Нетаниягу, назвавшего Парижскую конференцию по палестино-израильскому урегулированию абсурдной. Абу Рудейна выразил уверенность, что она позволит достичь справедливого урегулирования.

Сайт "Я Либнан" сообщает, что бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Майк Хаккаби заложил первый камень нового района в поселении Маале Адумим. Христианский сионист, на шапке которого был напечатан лозунг "Вновь сделать Израиль великим", заявил, что Западного берега не существует. Это Иудея и Самария.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает, что американский актер Кэл Пенн, известный по роли Кумара, стал победителем кулинарного шоу Celebrity MasterChef. Условием участия в программе стало согласие пожертвовать приз на благотворительные цели. Пенн решил передать выигранные им 25.000 долларов на агентству ООН по помощи палестинским беженцам.

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что памятники Древнего Египта, в том числе - храмы Луксора и пирамиды, находятся под угрозой, поскольку у правительства нет денег на уход за ними. Причина этого – резкое сокращение доходов от туризма. Бывший глава Управления древностей Захи Хавас призвал правительство привлечь мировое сообщество к спасению монументов.

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