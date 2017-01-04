Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 4 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ вынесение приговора Эльору Азарии и реакция Биньямина Нетаниягу на допрос, которому его подвергла полиция.

"Едиот Ахронот": Скончался майор Хагай Бен-Ари, тяжело раненный в ходе операции "Нерушимая скала"

"Гаарец": На фоне давления справа были урезаны полномочия заместителя юридического советника правительства в Иудее и Самарии

"Исраэль а-Йом": Выстрел и приговор

"Маарив а-Шавуа": Супруги, подавшие жалобу на Цахи Анегби, пришли с ним к компромиссу

"Едиот Ахронот": Скончался майор Хагай Бен-Ари, тяжело раненный в ходе операции "Нерушимая скала"

Йоав Зитон, Цахи Дабуш и Гоэль Бано сообщают в "Едиот Ахронот", что 3 января ушел из жизни майор Армии обороны Израиля Хагай Бен-Ари, получивший крайне тяжелое ранение во время операции "Нерушимая скала" в секторе Газы летом 2014 года. После ранения Хагай Бен-Ари находился в коме. Он умер во вторник, 3 января, в своем доме в мошаве Нов на Голанских высотах. Ему был 31 год. У Хагая Бен-Ари остались жена и трое детей.

"Гаарец": На фоне давления справа были урезаны полномочия заместителя юридического советника правительства в Иудее и Самарии

Шарон Полбер сообщает в "Гаарец", что юридический советник правительства Авихай Мандельблит урезал полномочия своего помощника Дины Зильбер во всем, что касается проверок соблюдения законодательства на территории Иудеи и Самарии. Это решение было принято Мандельблитом совместно с министерством юстиции Айелет Шакед на фоне давления со стороны поселенцев.

"Исраэль а-Йом": Выстрел и приговор

Первые полосы газеты "Исраэль а-Йом" посвящены Эльору Азарии, который обвиняется в непреднамеренном убийстве террориста в Хевроне и которому 4 января должен быть вынесен приговор. Сотрудники "Исраэль а-Йом" цитирует в газете родителей военнослужащего, а также рассуждают о том, какое влияние на процесс Азарии имело освещение процесса в СМИ и обсуждение в социальных сетях.

"Маарив а-Шавуа": Супруги, подавшие жалобу на Цахи Анегби, пришли с ним к компромиссу

Ави Литаль сообщают в "Маарив а-Шавуа", что полиция начала расследование жалобы, поданной на министра регионального сотрудничества Цахи Анегби. Семья, арендовавшая квартиру у 91-летней Геулы Коэн, матери министра, перестала вносить арендную плату, а также отказывалась освободить жилплощадь. Конфликт попытался уладить Цахи Анегби. Однако на следующий день после его визита жильцы подали на него жалобу в полицию, заявив, что он едва не выломал дверь в квартиру, а также угрожал им. Спустя несколько дней жильцы отозвали жалобу из полиции и комиссии Кнессета, а также принесли извинения министру. По словам адвоката жильцов, они подписали мировое соглашение с Цахи Анегби и его матерью, обязавшись выехать из квартиры.