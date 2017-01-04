ЦРУ: Россия применяет в Сирии тактику "выжженной земли". Обзор российских СМИ

Иран допустил 29 крупных международных компаний к участию в раунде тендеров по нефтегазовым проектам, сообщает в среду газета "Коммерсант со ссылкой на Национальную иранскую нефтяную компанию (NIOC).В число участников вошли нефтепроизводители из Испании, Китая, Норвегии, Кореи, Японии, Франции, а также российские "Газпром" и ЛУКОЙЛ.

В статье говорится, что основой их взаимоотношений станет "иранский нефтяной контракт", в рамках которого совместные предприятия будут работать на условиях раздела добываемой продукции. Кроме того, обсутройство проекта на различных стадиях, включая геологоразведку, обустройство и добычу, будут предлагаться участникам в интегрированном пакете. Всего в программу включены 29 нефтяных и 23 газовых месторождения, а также 18 разведочных блоков.

Результаты церковной экспертизы останков семьи расстрелянного последнего российского императора Николая II станут известны во втором квартале 2017 года, пишет новостное агентство " Интерфакс" а

Наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Тихон утверждает, что работа предстоит "очень объемная и отчет будет очень большим". Клирик выразил надежду, что итоги совместно работы Русской православной церкви и Следственного комитета России будут готовы к Архиерейскому собору.

Епископ е отметил, что работа ведется интенсивно и включает генетическую, а также историческую и криминологическую экспертизы: "Завершается очень объемная и интереснейшая антропологическая экспертиза с принципиально новыми данными". По словам клирика, однозначно сказать, будут ли в результате останки признаны мощами, пока нельзя, окончательные выводы будет делать только Архиерейский Собор.

Следователи проверяют новый след в деле тунисца Аниса Амри, 19 декабря совершившего теракт на берлинском рождественском базаре. По всей видимости, полиция "вычислила" двух контактных лиц Амри, пишет в среду "Российская газета"

Издание сообщает, что один из сообщников временно задержан, и в течение дня федеральная прокуратура собирается предоставить детальную информацию о других подозреваемых.

Глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Россия применяет в Сирии тактику выжженной земли, сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ. По его словам, руководство России играет по собственным правилам на мировой арене и "не подписывается под теми же правилами", что и США.

"США никогда бы не стали делать то, что Россия делала в Сирии касательно отчасти использованной ей политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей", – приводит издание слова Бреннана, сказанные в интервью телекомпании PBS.

Глава ЦРУ утверждает, что американской разведке было понятно еще до прибытия российского воинского контингента в Сирию, что Россия "не бросит своего давнего союзника", тогда как Вашингтон старался убедить Москву в том, что президент Сирии "Башар Асад является частью проблемы".

На это обвинение ответил официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, который "напомнил американцам атомные бомбардировки Японии, и выжженный напалмом Вьетнам", пишет "Комсомольская правда". "Чем меньше времени остается до ухода нынешней американской администрации, тем больше в "лебединых песнях" многих ее представителей проступает злобный хрип русофобов-неудачников", – приводит издание слова российского генерала.