Что произошло в израильском небе? Обзор арабских СМИ

Ливанская газета "Ад-Дияр" пишет, что воздушное пространство над центральной частью Израиля было перекрыто 3 июля на три часа в связи с инцидентом в сфере безопасности. Это привело к нарушению графика полетов. Управление авиации поспешило заявить, что никакого инцидента не было, однако, утверждает издание, речь идет о попытке сохранить тайну. Вопрос, что произошло в израильском небе, остается открытым.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает о телефонном разговоре короля Саудовской Аравии Салмана с президентом США Дональдом Трампом. Опубликованное сообщение для прессы было сформулировано в общих словах. Значительно больший интерес вызвала фраза, опубликованная президентом в микроблоге: "Поговорил с королем, интересные вещи происходят".

Египетская газета "Аль-Масри аль-Юм" пишет о прибытии в Каир делегации ХАМАСа. Предметом переговоров стало обеспечение безопасности на границе Египта и сектора Газы. Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров египетских представителей с руководством ХАМАСа около месяца назад. Строительство буферной зоны на юге сектора уже началось.

Погода остается одной из главных тем палестинских СМИ. Выходящая в Восточном Иерусалиме газета "Аль-Кудс" напоминает читателям, что следует избегать физической активности, не выходить на улицу в самые жаркие часы, много пить. Жара вызвала падеж скота, а в Хусане скончался один из жителей. Также установлен рекорд потребления электричества.

Выходящая в Саудовской Аравии газета "Оказ" обращает внимание на еще одну проблему, связанную с жаркой погодой – баки с горячей водой прогреваются практически до кипятка, а из труб с холодной водой течет горячая. Жителям королевства, решившим принять душ, рекомендуется делать это ранним утром или поздним вечером, когда вода несколько остывает.