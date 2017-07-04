4 июля 2017 г.
последняя новость: 14:21
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:55 "Загадочная и непредсказуемая женщина Россия". Обзор российских СМИ
09:56 Что произошло в израильском небе? Обзор арабских СМИ
09:11 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 4 июля 2017 года
15:49 The Sun и Folha de S.Paulo: бывший начальник Путина о "посредственном" сотруднике КГБ
15:42 The Times: Россиянин, "отравленный" в Британии, был связан с ближним кругом Асада
12:49 Марадона обдумывает возможность стать гражданином РФ. Обзор российских СМИ
09:15 Золушка из-под моста Аббасия. Обзор арабских СМИ
08:31 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 3 июля 2017 года
07:21 Jerusalem Post: Крупный американский филантроп прекращает жертвовать средства Израилю
10:02 Путин занялся катарским кризисом. Обзор арабских СМИ
Пресса

"Загадочная и непредсказуемая женщина Россия". Обзор российских СМИ

время публикации: 12:55 | последнее обновление: 12:55 блог версия для печати фото
"Загадочная и непредсказуемая женщина Россия". Обзор российских СМИ

Восемь человек получили ранения в результате стрельбы в коммуне Авиньон на юге Франции. Нападавшие открыли огонь по прихожанам мечети Ар-Рахма, выходившим с молитвы. Четверо пострадавших – прихожане, еще четверо — жильцы соседнего с мечетью дома, пишет во вторник газета "Коммерсант".

Двое подозреваемых, вооруженные пистолетом и ружьем, подъехали к мечети Ар-Рахма на автомобиле Renault Clio, остановились перед входом, вышли и открыли огонь. Четыре человека получили ранения перед мечетью, семья из четырех человек, включая семилетнюю девочку – в доме, расположенном неподалеку. Двое из восьми пострадавших были доставлены в больницу. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Военно-воздушные силы международной коалиции во главе с США нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат на юге сирийской провинции Эль-Хасаке. В результате атаки погибли девять мирных граждан, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА. По данным источника, 28 июня самолеты коалиции во главе с США также нанесли три авиаудара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян. Жертвами нападения стали 90 мирных граждан, включая женщин и детей.

"Женщина, которая остановила холодную войну" Сюзанна Масси: Против России настроена маленькая кучка элит, а не Трамп и народ Америки" – так озаглавлена статья в "Комсомольской правде", где опубликованы рекомендации от экс-советника Рейгана, помогавшей ему на переговорах с Горбачевым.

"Я несогласна с утверждениями, что идет новая холодная война. Она идет в Вашингтоне, но не в Америке. Никогда не отождествляйте американский народ с маленькой кучкой политической элиты из Вашингтона! Они и выдвигают все эти голословные обвинения. Но обвинения – это не доказательства. Я объездила с лекциями всю Америку. Американский народ не настроен к русским враждебно. Он относится к вам с большим любопытством. У нас мало информации о России, а позитивной вообще нет. Запад совершает огромную ошибку, проводя политику по отношению к стране, которой больше нет... Россия напоминает мне таинственную, загадочную и непредсказуемую женщину. А США – молодого человека, который привык действовать быстро-быстро", – цитирует издание слова Масси.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 4 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017