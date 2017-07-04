"Загадочная и непредсказуемая женщина Россия". Обзор российских СМИ

Восемь человек получили ранения в результате стрельбы в коммуне Авиньон на юге Франции. Нападавшие открыли огонь по прихожанам мечети Ар-Рахма, выходившим с молитвы. Четверо пострадавших – прихожане, еще четверо — жильцы соседнего с мечетью дома, пишет во вторник газета "Коммерсант".

Двое подозреваемых, вооруженные пистолетом и ружьем, подъехали к мечети Ар-Рахма на автомобиле Renault Clio, остановились перед входом, вышли и открыли огонь. Четыре человека получили ранения перед мечетью, семья из четырех человек, включая семилетнюю девочку – в доме, расположенном неподалеку. Двое из восьми пострадавших были доставлены в больницу. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Военно-воздушные силы международной коалиции во главе с США нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат на юге сирийской провинции Эль-Хасаке. В результате атаки погибли девять мирных граждан, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА. По данным источника, 28 июня самолеты коалиции во главе с США также нанесли три авиаудара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян. Жертвами нападения стали 90 мирных граждан, включая женщин и детей.

"Женщина, которая остановила холодную войну" Сюзанна Масси: Против России настроена маленькая кучка элит, а не Трамп и народ Америки" – так озаглавлена статья в "Комсомольской правде", где опубликованы рекомендации от экс-советника Рейгана, помогавшей ему на переговорах с Горбачевым.

"Я несогласна с утверждениями, что идет новая холодная война. Она идет в Вашингтоне, но не в Америке. Никогда не отождествляйте американский народ с маленькой кучкой политической элиты из Вашингтона! Они и выдвигают все эти голословные обвинения. Но обвинения – это не доказательства. Я объездила с лекциями всю Америку. Американский народ не настроен к русским враждебно. Он относится к вам с большим любопытством. У нас мало информации о России, а позитивной вообще нет. Запад совершает огромную ошибку, проводя политику по отношению к стране, которой больше нет... Россия напоминает мне таинственную, загадочную и непредсказуемую женщину. А США – молодого человека, который привык действовать быстро-быстро", – цитирует издание слова Масси.