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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 4 июля 2017 года

время публикации: 09:11 | последнее обновление: 09:11 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 4 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ предстоящее решение БАГАЦа по разрешению кризиса в детском отделении онкогематологии больницы "Адаса".

"Едиот Ахронот": Медиация по кризису в "Адасе" провалилась, Рубинштейн предложит БАГАЦу навязать сторонам компромисс

"Гаарец": Кампания в "Аводе": сегодня состоятся выборы главы партии

"Исраэль а-Йом": Добро пожаловать

"Маарив а-Шавуа": Каникулы ощущаются: огромные очереди к пункту выдачи иностранных паспортов в "Бен-Гурионе"

"Едиот Ахронот": Медиация по кризису в "Адасе" провалилась, Рубинштейн предложит БАГАЦу навязать сторонам компромисс

Ротем Элизера сообщает в "Едиот Ахронот", что судья Эльяким Рубинштейн, руководивший процессом медиации, к которому обязал БАГАЦ участников кризиса в больнице "Адаса", предложит БАГАЦу следующее решение кризиса: трое врачей из "Адасы" перейдут работать в больницу "Шаарей Цедек" (речь идет о главвраче отделения и еще двух специалистах высшей категории), а остальные шесть врачей вернутся работать в "Адасу". На прошлой неделе стороны отказались от подобного предложения.

"Гаарец": Кампания в "Аводе": сегодня состоятся выборы главы партии

Хаим Левинсон сообщает в "Гаарец", что во вторник, 4 июля, в 11:00 по всей стране откроются 80 избирательных участков и почти 52.000 членов партии "Авода" получат возможность вновь – в четвертый раз за последние десять лет – избрать лидера своей партии. Среди оставшихся претендентов наиболее вероятными кандидатами на победу считаются трое: Ицхак Герцог, Амир Перец и Ави Габай.

"Исраэль а-Йом": Добро пожаловать

Шломо Цезана и Эрез Лин пишут в "Исраэль а-Йом", что 4 июля глава индийского правительства Нарендра Моди прибудет в Израиль с трехдневным визитом, который в СМИ называют "историческим". Индийский лидер не поедет в Рамаллу, как это обычно делают политики, стремящиеся сохранить политический баланс в отношении палестино-израильского конфликта.

"Маарив а-Шавуа": Каникулы ощущаются: огромные очереди к пункту выдачи иностранных паспортов в "Бен-Гурионе"

Моше Коэн пишет в "Маарив а-Шавуа", что сотрудники МВД в аэропорту имени Бен-Гуриона рекомендуют отдыхающим заранее сделать биометрические паспорта, поскольку в аэропорту наблюдаются длинные очереди в связи с большим количеством израильтян, выезжающих в эти дни в отпуск.

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Вторник, 4 июля 2017 г.
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