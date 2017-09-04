Службы безопасности ПНА разгромили радио "Свобода". Обзор арабских СМИ

Лондонская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" цитирует главу ливанских спецслужб генерала Ибрагима Кассама. По его словам, после освобождения приграничной зоны от джихадистов перед Ливаном стоит не менее сложная задача: поиск "волков-одиночек". Такие террористы могут совершать нападения на мирных граждан и задействовать самодельные взрывные устройства.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что только часть сторонников "Исламского государства", покинувших Каламун после соглашения с "Хизбаллой". Несколько автобусов были задержаны на территории, контролируемой сирийским правительством. Судьба их пассажиров неизвестна, однако источники утверждают, что о них заботятся.

Агентство Maan сообщает, что силы безопасности Палестинской национальной администрации задержали Аймана Хавасме - директора радиостанции "Аль-Хурийя", вещающей из Хеврона. Оборудование станции, название которой переводится как "свобода", частично разгромлено, частично конфисковано.

Газета Jordan Times сообщает о торжественной церемонии открытия КПП Турайбиль на границе Иордании и Ирака. Он был закрыт в 2015 году из-за того, что территория к востоку от границы перешла под контроль террористической группировки "Исламское государство". Открытие КПП будет способствовать значительному росту торговли.