"Водородный кризис" КНДР выгоден России. Обзор российских СМИ

Для Москвы, как ни цинично это может прозвучать, корейский "водородный кризис" вспыхнул очень вовремя. Для части американского истеблишмента, втянувшегося в беспрецедентную политико-дипломатическую конфронтацию с Россией, испытание Пхеньяном водородной бомбы может стать холодным душем, моментом истины и отрезвления, пишет обозреватель газеты "Коммерсант" Максим Юсин.

В такие моменты приходит понимание, где истинная угроза, а где мнимая, виртуальная, искусственно раздутая, эмоционально подогреваемая. Что представляет более серьезную угрозу для безопасности США – российские хакеры и вмешательство Москвы в давно прошедшие выборы или неадекватный режим с ядерными боеголовками и межконтинентальными ракетами? Даже если взять Конгресс, практически единогласно проголосовавший за антироссийские санкции, ответ на этот вопрос очевиден, думаю, только для сенатора Маккейна. Остальные законодатели, как минимум, призадумаются, говорится в этой статье.

"Америку ужаснуло сравнение возможностей войск США и РФ в Европе" – так озаглавлена статья в прокремлевской "Российской газете", где говорится, что американских экспертов серьезно обеспокоили результаты исследования сил быстрого реагирования армии США в Европе.

Специалисты пришли к выводу о том, что они недоукомплектованы, недостаточно подготовлены и организованы, а потому не смогут противостоять российской армии в случае конфликта.

Попавший в прессу отчет, который до сих пор распространялся только по внутренним армейским каналам, стал "настоящим открытием". Он посвящен оценке боеспособности 173-й воздушно-десантной бригады США, базирующейся в Италии и считающейся оплотом NАТО. Недавно эта бригада принимала участие в совместных с украинскими военными учениях, а ранее участвовала в военных операциях в Ираке и Афганистане.

По мнению экспертов, бригада не может эффективно противостоять более продвинутому противнику. "Некоторые из недостатков являются прямым результатом войны в Ираке и Афганистане, где у противника не было воздушных сил и другого высокотехнологичного вооружения" цитирует РГ материал издания POLITICO.

Лидеры БРИКС призвали создать широкую контртеррористическую коалицию, сообщает РИА Новости. "Мы призываем международное сообщество к созданию подлинно широкой международной контртеррористической коалиции и в этой связи поддерживаем центральную координирующую роль ООН в этой области" – говорится в декларации, принятой на саммите в Китае. В этом документе отмечается, что борьба с терроризмом должна вестись в соответствии с международным правом.

"Ким Чен Ын грозит миру пятью Хиросимами" – так озаглавлена статья в "Независимой газете", где говорится о самом крупном ядерном испытании в истории, проведенном накануне Пхеньяном.

КНДР утверждает, что это была водородная бомба, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По мнению экспертов, Ким блефует – причем не только против США, но и Китая. Не случайно тест был устроен накануне открытия саммита БРИКС в КНР. Северная Корея демонстрирует таким образом пренебрежение лидера КНДР Ким Чен Ына по отношению к президенту США Дональду Трампу, который обещал, что "огонь и ярость" Америки, если Пхеньян будет угрожать ей ядерными ракетами. Впервые Север произвел взрыв, который явно превосходит по мощности разрушительную силу бомб, которые США сбросили на Японию в августе 1945 года.

О том, насколько обострилась ситуация на Корейском полуострове, высказался президент РФ Владимир Путин. В статье, посвященной саммиту БРИКС, он отметил: "Расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен. Необходимо решать проблемы региона путем прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий. Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика – это путь в никуда".

Поведение США в отношении дипломатов из РФ – государственное хулиганство и девиантно в политическом смысле, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Можно как угодно относиться к политике друг друга, на надо все-таки соблюдать даже не правила, а какие-то приличия… мы имеем дело с какими-то проявлениями, в общем, достаточно девиантного в политическом смысле слова поведения" – цитирует слова российского политика агентство РИА Новости. Таким образом Рябков прокомментировал закрытие генконсульства в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне и отделения торгпредства в Нью-Йорке. Дипломат добавил, что у РФ множество вариантов ответа на данный демарш, но главное при этом "не уподобляться низкому и недостойному поведению" США.

Невольники XXI века: девушек в Москве продают в рабство за $5 тысяч, а старушек-попрошаек – за $1 тысячу, сообщается в материале "Комсомольской правды", корреспондент которой "проник в мафию нищих и отыскал в притоне секс-заложницу".

"Живет в Москве русский Бэтмен Олег Мельников, защитник униженных и оскорбленных. Лет пять назад он собрал группу добровольцев "Альтернатива", и за это время они вызволили из российских подвалов и притонов почти 500 человек. Олег уверен: больше половины попрошаек в России – это рабы, и окупается каждый невольник для своего рабовладельца меньше чем за неделю.