Задержание бывшего главы канцелярии премьер-министра и испытание водородной бомбы Северной Кореей. Обзор ивритоязычной прессы. Понедельник, 4 сентября

В центре внимания израильских СМИ в понедельник, 4 сентября, задержание бывшего главы канцелярии премьер-министра Давида Шарана по "делу субмарин" и испытание водородной бомбы Северной Кореей.

"Едиот Ахронот": Из канцелярии Нетаниягу в камеру предварительного заключения

"Исраэль а-Йом": Водородный экзамен

"Гаарец": Сара Нетаниягу будет обвинена в мошенничестве на сумму 400 тысяч шекелей; высокопоставленный источник: Ари Харо усиливает подозрения против главы правительства

"Маарив а-Шавуа": Израильтянин, живущий в Сеуле: мы привыкли слышать глупости, который говорит Ким Чен Ын

"Едиот Ахронот": Из канцелярии Нетаниягу в камеру предварительного заключения

Корреспондент "Едиот Ахронот" Эли Сеньор пишет о задержании подозреваемых по "делу субмарин". Среди них – Давид Шаран, бывший глава канцелярии премьер-министра. По сведениям автора, полиция надеется на то, что он согласится быть государственным свидетелем.

Согласно подозрению, Шаран был частью системы распределения взяток, которую запустил Мики Ганор с целью обеспечить победу немецкой компании ThyssenKrupp в тендере на поставку подводных лодок Израилю.

В полиции считают Шарана ключевой фигурой, которая может дать новое направление в расследовании дела. "Он много знает о том, что происходило в период его работы", - сказали в полиции.

"Исраэль а-Йом": Водородный экзамен

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Яаков Амидрор пишет о значении, которое имеет запуск водородной бомбы, осуществленный Северной Кореей. По его мнению, эти испытания говорят о том, что в клубе "великих держав" появился новый член. Теперь эта маленькая и бедная страна напрямую угрожает США.

Амидрор считает, что за это сложное положение ответственны предыдущие американские администрации, которые не сумели сдержать Северную Корею, так как опасались применять силу и думали, что можно договориться с режимом.

По словам автора, в нынешнем положении считается, что у американцев все еще есть лазейка, так как неясно, смогли ли северокорейцы создать ядерный заряд, который помещается в ракеты большой дальности. Теперь вся ответственность ложится на плечи президента, и он должен решить – действовать сейчас или никогда.

"Гаарец:" Сара Нетаниягу будет обвинена в мошенничестве на сумму 400 тысяч шекелей; высокопоставленный источник: Ари Харо усиливает подозрения против главы правительства

Корреспондент "Гаарец" Гиди Вайс сообщает о том, что супруга главы правительства, Сара Нетаниягу должна предстать перед судом по обвинению в мошенничестве на сумму 400 тысяч шекелей. Ожидается, что в ближайшие недели юридический советник правительства Авихай Мандельблит сообщит Нетаниягу о решении предъявить ей обвинение.

Нетаниягу подозревается в том, что она заказывала еду и приглашала шеф-поваров в дом главы правительства, что противоречит правилам. Супруги Нетаниягу обвинили во всем Мени Нафтали, бывшего завхоза резиденции, и заявили, что он несет ответственность за раздутые расходы. Однако высокопоставленный представитель полиции заявил недавно, что это явление имело место еще до того, как Нафтали стал работать в резиденции, и продолжилось после его ухода.

Вайс также упоминает про показания Ари Харо, экс-главы аппарата канцелярии главы правительства, который выступил в качестве госсвидетеля. По словам источника "Гаарец", показания Харо по "делу 1000" могут изменить картину подозрений в отношении главы правительства.

"Маарив а-Шавуа": Израильтянин, живущий в Сеуле: мы привыкли слышать глупости, который говорит Ким Чен Ын

"Маарив а-Шавуа" публикует интервью с израильтянином Роном Равидом, который живет в Сеуле более 10 лет. Он рассказал, что в Южной Корее "привыкли слышать глупости, которые говорит Ким Чем Ын". По его словам, в стране почти не обсуждают это.

"Мы, конечно, знаем о том, что происходит, но нет беспокойства из-за ситуации", - сказал Равид. Он добавил, что жители Южной Кореи винят президента США Дональда Трампа в том, что он разогревает регион.