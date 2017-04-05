Атака в Сирии – результат нерешительности Обамы. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что международное сообщество потрясено химической атакой в Хан Шейхуне на севере Сирии. Согласно The Syrian Observatory for Human Rights, ОМП применила сирийская или российская авиация. Погибли, по разным данным, от 58 до 100 человек, сотни жителей города пострадали. Белый дом назвал преступление результатом слабости и нерешительности администрации Барака Обамы.

Агентство SANA цитирует заявление командования сирийских вооруженных сил, в котором отвергаются инсинуации о применении сторонниками Башара Асада химического оружия. Согласно заявлению, террористы и их покровители в прошлом неоднократно выступали с подобными обвинениями, однако раз за разом они оказывались ложными.

Телеканал "Аль-Арабия" знакомит зрителей с отчетом ООН о использовании мин в Сирии и Ираке. В соответствии с этим документом, разминирование и нейтрализация неразорвавшихся фугасов потребует 40-50 лет. Представители ООН сравнивают ситуацию с послевоенной Европой. Финансирование операции потребует более 150 миллионов долларов в год, 50 миллионов из этой суммы пойдет на разминирование Мосула и окрестностей.

Агентство Maan сообщает, что израильская организация "Бецелем" назвала неоправданным убийство военнослужащими ЦАХАЛа 49-летней Сихам Нимр, на минувшей неделе в Иерусалиме. Женщина приблизилась к КПП у Шхемских ворот, держа в руках ножницы, и была убита. Правозащитники заявляют, что, поскольку КПП ей все равно пересечь не удалось бы, стрелять в нее было необязательно – с ней можно было справиться, не открывая огонь.

Арабская редакция канала Sky News утверждает, что израильские власти опасаются дестабилизации ситуации на палестинских территориях из-за решения заключенных начать голодовку протеста против оккупации. Инициатором голодовки выступил один из лидеров боевого крыла ФАТХа Маруан Баргути, приговоренный к нескольким пожизненным заключениям за террористическую деятельность.