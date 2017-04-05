"Запад вновь решил обвинить Дамаск". Обзор российских СМИ

Запад решил вновь обвинить Дамаск в химической атаке, утверждает в среду прокремлевская "Российская газета", которая сообщает о проекте резолюции, касающегося инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб, обнародованной Совбезом ООН. Авторы документа, как говорится в этой статье, "в очередной раз обвиняют в произошедшем официальный Дамаск".

"По террору ударят митингами" – так озаглавлена статья в газете "Коммерсант", где рассказывается о мерах борьбы в террором, планируемым властью после теракта в Санкт-Петербурге.

Как рассказал источник, близкий к администрации президента, дана рекомендация регионам собрать 8 апреля митинги против терроризма. В демонстрациях, как предполагается, будут участвовать все парламентские партии, а пройдут они в крупных городах по всей стране, "особенно там, где состоялись акции протеста" 26 марта.

"Внешняя политика России создала ей массу врагов" – таков итог обсуждения теракта в Санкт-Петербурге в зарубежных СМИ, о котором пишет в среду эта же газета. По словам аналитиков британской газеты The Times, российские спецслужбы "экспортировали джихад", позволив боевикам с Кавказа воевать в Сирии. Теперь их ждет ответный удар от закаленных в боях боевиков, возвращающихся домой. Центры власти в Ливии воюют за нефть, и от исхода этой борьбы зависит будущее страны. Бои за контроль над нефтяным треугольником в Ливии еще больше углубили раскол между Киренаикой и Триполитанией, пишет обозреватель "Независимой газеты" Равиль Мустафин.

Первая находится под контролем Палаты представителей (парламента) в Тобруке и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, пользующегося поддержкой военных и большей части населения. Вторая – номинально управляется правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, настолько слабым, что держится исключительно на штыках некоторых отрядов местной милиции происламистской окраски, в основном из Мисураты. Фактически Триполитания разделена на множество территорий, подконтрольных местным вооруженным формированиям.

Профессор Калифорнийского университета Уильям Брумфилд рассказывает на страницах газеты "Известия" о том, почему Запад не понимает Россию, о своих поездках по русской глубинке и изучении истории русского государства в Крыму.

" Вы знаете, я живу давно на этом свете и начал заниматься Россией еще в период холодной войны. Наверное, именно поэтому я отношусь ко всему этого более спокойно. Пройдет. Пройдет и период напряженности, а после нее будет сближение, а потом опять всё заново. Так уж сложилось, что связи между нашими странами не всегда зависят от человеческих отношений. В период холодной войны, конечно, все было понятнее. Сейчас всё сложно, но я уверен, что напряженность рано или поздно снизится. По крайней мере, я, как и многие другие американцы, надеюсь на это. Я читаю европейскую и американскую прессу и вижу одно: они не знают и не понимают Россию. Отсюда и многие конфликты", – утверждает американский профессор.

"Почему Бранденбургские ворота не окрасились в цвета флага России" – так озаглавлена статья в "Комсомольской правде", где автор, колумнист Эдвард Чесноков рассуждает о "лицемерии властей Берлина после теракта в Санкт-Петербурге".

"Евроинтеграция! Западные ценности! Союз с Брюсселем!" – вот уже четверть века взывает наша либеральная и толерантная интеллигенция. Но похоже, что не все понимают, что Европ сегодня две. Первая – это "Европа наций" в лице кандидата в президентыФранции Марин Ле Пен, или британской Партии независимости Соединенного Королевства, или экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Все они, кстати, сразу после теракта в Петербурге свои соболезнования нам выразили.

Но есть и вторая Европа – олигархов и глобалистов, брюссельской бюрократии, которую никто не избирал и которая ни за что не отвечает. Эта Европа сполна показала себя в Берлине, чьи власти отказались подсветить Бранденбургские ворота в центре столицы Германии в знак солидарности с нашими погибшими", – пишет журналист.