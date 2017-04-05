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Пресса

La Repubblica: "Россия и Турция все еще далеки от компромисса"

время публикации: 15:15 | последнее обновление: 15:15 блог версия для печати фото
Инопресса
La Repubblica: "Россия и Турция все еще далеки от компромисса"

Бывший турецкий дипломат Синан Ульген, ныне возглавляющий в Турции Центр изучения экономики и внешней политики, прокомментировал в интервью Марко Ансальдо из итальянской газеты La Repubblica телефонный разговор между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным касательно воздушной атаки с применением газа в сирийской провинции Идлиб. Президент Турции назвал атаку "бесчеловечной и неприемлемой".

По словам Ульгена, "результаты, достигнутые между Россией и Турцией касательно взаимного понимания будущего Сирии, пока немногочисленны". Москву и Анкару разделяет, "прежде всего, поддержка со стороны России сирийских курдов из партии "Демократический союз" (PYD)", пояснил эксперт. "А также не удалось достигнуть сходных позиций во время переговоров в Астане, в Казахстане, несмотря на то, что Турция уже давно оставила разговоры о смене режима Асада".

Ульген объяснил, что "русские пока не причисляют Рабочую партию Курдистана (PKK) к террористическим организациям, каковой она считается в Турции". Но это не единственная причина разногласий между Анкарой и Москвой. "Именно применительно к Идлибу соглашение, достигнутое в Астане, касалось перемирия и защиты городка, путем недопущения военной кампании режима против Идлиба", - отметил бывший турецкий дипломат. Он пояснил, что пострадавший город "находится вблизи турецкой границы, со всеми вытекающими отсюда гуманитарными проблемами. Теперь же мы являемся свидетелями бомбардировок гражданского населения Дамаском с применением химических веществ и в нарушение перемирия". Эксперт уточнил, что Идлиб контролируется не ИГ, а "Фронтом ан-Нусра".

В заключение эксперт подчеркнул, что в российско-турецких отношениях "ряд вопросов остается открытым. До тех пор, пока Турция не примется за поиски невоенного решения проблемы PKK, а также не разрешит вопрос сирийских курдов из PYD, курдская загвоздка будет оставаться проблематичной".

Inopressa.ru

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