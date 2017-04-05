Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 5 апреля 2017 года

В среду главной темой всех израильских газет стала химическая атака в Идлибе, где в результате применения зарина погибли десятки детей.

"Едиот Ахронот": Химическая атака в Сирии: США обвиняют Асада, Дамаск обвиняет террористов

"Гаарец": Исполнитель теракта в Санкт-Петербурге – выходец из Киргизии

"Исраэль а-Йом": Отклонено назначение Яира Шамира на пост гендиректора "Авиационной промышленности"

"Маарив а-Шавуа": Президенты США и Египта обсудили борьбу с террором и арабскую мирную инициативу

"Едиот Ахронот": Химическая атака в Сирии: США обвиняют Асада, Дамаск обвиняет террористов

4 апреля в результате применения боевого отравляющего вещества в районе города Хан Шейхун, в провинции Идлиб, погибли не менее 150 человек, в их числе десятки детей.

"Гаарец": Исполнитель теракта в Санкт-Петербурге – выходец из Киргизии

Следственный комитет РФ называет исполнителем теракта в петербургском метро 22-летнего Акбаржона Джалилова – гражданина РФ, уроженца киргизского города Ош, который более шести лет прожил в Петербурге. Проверяются его возможные связи с "Исламским государством" или иными радикальными группировками.

"Исраэль а-Йом": Отклонено назначение Яира Шамира на пост гендиректора "Авиационной промышленности"

Комиссия по назначению под управлением судьи Беллы Гильор забраковала назначение бывшего министра сельского хозяйства Яира Шамира на пост генерального директора концерна "Авиационная промышленность". Кандидатуру Яира Шамира продвигал министр обороны Авигдор Либерман.

"Маарив а-Шавуа": Президенты США и Египта обсудили борьбу с террором и арабскую мирную инициативу

В понедельник, 3 апреля, в Белом доме состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. В ходе переговоров обсуждались вопросы военной помощи и поставки вооружений египтянам, региональные проблемы и инициативы по палестино-израильскому урегулированию.