5 января 2017 г.
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Пресса

Израильтяне безнаказанно убивают детей. Обзор арабских СМИ

время публикации: 10:59 | последнее обновление: 10:59 блог версия для печати фото
Израильтяне безнаказанно убивают детей. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan сообщает, что палестинский активист Имад Абу Шамсийя, снявши й видео, ставшее главной уликой обвинения против Эльора Азарии, после вынесения приговора получает сотни угроз. Активист заявляет, что всерьез опасается за свою жизнь. Он также рассказал, что к нему в дом вломились родственники солдата и потребовали от него его изменить показания.

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует отчет правозащитной организации Defense for Children International, согласно которому 2016 год стал рекордным по числу палестинских детей, убитых израильскими военнослужащими. От рук солдат погибли 32 несовершеннолетних. Глава организации Айяд Абу Актаийш утверждает, что израильтяне имеют право безнаказанно убивать палестинцев.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает о самом серьезном после Исламской революции конфликте между руководителями ветвей власти в Иране. Президент Хасан Роухани и Верховный судья Садек Лариджани обвиняют друг друга в коррупции и требуют представить декларацию о доходах.

Египетская газета "Аль-Масри аль-Юм" пишет, что, согласно источнику в парламенте Египта, законодатели не будут обсуждать договор о передаче Саудовской Аравии островов Тиран и Санафир, пока суд не примет окончательное решение о судьбе договора. 16 января Высший суд по административным вопросам должен поставить точку в вопросе, вызвавшим кризис в отношениях двух государств.

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Четверг, 5 января 2017 г.
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