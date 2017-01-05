Факельный марш в Киеве оказался антисемитским. Обзор российских СМИ

Палестинский сотрудник ООН получил в Израиле семь лет тюремного заключения за поддержку движения ХАМАС, правящего в секторе Газа, информирует РИА Новости. Об аресте инженера Вахида Бурша, работавшего на Программу развития ООН, израильские спецслужбы объявили в августе прошлого года. В ходе допроса он сознался, что содействовал строительству причала для ВМС ХАМАС, используя служебное положение и ресурсы работодателя.

Власти Турции установили связи напавшего на клуб в Стамбуле террориста, не исключается, что он скрывается за границей, заявил вице-премьер страны Вейс Кайнак. По его словам, нападение совершил один человек, однако не исключено, что ему могли помогать, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Reuters. Он отметил, что, возможно, нападавший – уйгурю

Ранее полиция Турции задержала 40 человек по подозрению в причастности к нападению в ночном клубе Reina в ночь на 1 января, в результате которого погибли 39 человек, несколько десятков получили ранения Полиция также установила личность террориста, который открыл стрельбу, в интересах следствия его имя не разглашается.

"В Париже обсудят ближневосточный конфликт без Израиля и Палестины" – так называется статья, опубликованная проправительственной газетой "Известия", где говорится: в Тель-Авиве считают конференцию 15 января «трибуналом», а в Рамалле – возможностью для мирного урегулирования.

В Париже 15 января должна состояться конференция по ближневосточному урегулированию. Решать палестино-израильскую проблему съедутся представители примерно 70 государств, однако среди участников не будет Израиля и Палестины. Поэтому возможности, которые конференция откроет перед мировым сообществом для урегулирования давнего территориального спора, вызывают много вопросов. По мнению некоторых российских политиков, ожидать от встречи в Париже каких-то прорывов не стоит и главное – это всеми силами добиваться консенсуса.

Между тем министр обороны Израиля Авигдор Либерман уверен, что конференция 15 января не принесет никаких результатов, а сама встреча вовсе "не мирная, никаких проблем она решить не может, да и не собирается". По его словам, "это самый настоящий трибунал против государства Израиль". Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль с этим тезисом не согласен. Дипломат рассказал журналистам издания, что конференция в Париже носит исключительно мирный характер.

Факельный марш в Киеве оказался антисемитским: во время шествия украинские националисты призывали выгнать евреев из Украины, пишет в четверг газета "Комсомольская правда".

На этот разрешенный властями города митинг, вышли полторы тысячи молодчиков, которые промаршировали с факелами по улицам города в сопровождении бойцов украинской Нацгвардии. Когда колонна проходила по центру города из толпы стали скандировать: "Бандера – герой" и "Юде – геть!", что означает "Евреи — вон!". Именно эти слова выкрикивали бандеровцы когда в 1941 году устраивали во Львове погромы, напоминает издание.