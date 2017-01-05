Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 5 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ решение военного суда признать Эльора Азарию виновным в непредумышленном убийстве, а также реакция политиков, СМИ и общества на этот вердикт.

"Едиот Ахронот": Нетаниягу: "Я поддерживаю предоставление помилования Эльору Азарии"

"Гаарец": Впервые в Израиле проверка ДНК, взятой из волос, может доказать применение "наркотика изнасилования"

"Исраэль а-Йом": 70% за помилование

"Маарив а-Шавуа": Задержаны подозреваемые в подстрекательстве против судьи, которая вынесла Азарии обвинительный приговор

"Едиот Ахронот": Нетаниягу: "Я поддерживаю предоставление помилования Эльору Азарии"

Моран Азулай и Итамар Айхнер сообщают в "Едиот Ахронот", что через несколько часов после вынесения вердикта военным судом о виновности Эльора Азарии глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал в своем блоге ход суда и реакцию на него общественности. Биньямин Нетаниягу призвал израильтян избегать безответственных высказываний в адрес ЦАХАЛа, командиров и начальника Генштаба, и написал, что поддерживает амнистию Эльора Азарии.

"Гаарец": Впервые в Израиле проверка ДНК, взятой из волос, может доказать применение "наркотика изнасилования"

Идо Эфрати сообщает в "Гаарец", что в лабораторию в Италии недавно была отправлена ДНК, взятая из волос женщины, которая, согласно подозрениям, стала жертвой "наркотика изнасилования". Результаты анализа будут получены в ближайшие дни и могут послужить уликой в суде над мужчиной, обвиняемом в изнасиловании. До сих пор в Израиле ни один человек не был обвинен в применении наркотика, который исчезает из организма в течение нескольких часов.

"Исраэль а-Йом": 70% за помилование

Лилах Шуваль, Шломо Цезана, Гидеон Алон и Мати Тухпальд приводят в "Исраэль а-Йом" результаты опроса, проведенного бесплатным ежедневным изданием и показавшего, что 70% участников опроса считают, что Эльора Азарию следует помиловать и всего 19% против этой позиции.

"Маарив а-Шавуа": Задержаны подозреваемые в подстрекательстве против судьи, которая вынесла Азарии обвинительный приговор

Алон Хакмон сообщает в "Маарив а-Шавуа", что полиция задержала несколько человек, опубликовавших в социальных сетях посты, которые правоохранительные органы сочли подстрекательством против судей, судивших Эльора Азарию. В ЦАХАЛе было принято решение приставить к третьем судьям телохранителей.