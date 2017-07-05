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Пресса

Индийский премьер игнорирует Аббаса. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:16 | последнее обновление: 09:16 блог версия для печати фото
Индийский премьер игнорирует Аббаса. Обзор арабских СМИ

Ливанский сайт "Я Либнан" рассказывает о визите в Израиль премьер-министра Индии Нарендры Моди. Это первый подобный визит в истории и приурочен он к 25-летию дипломатических отношений двух стран. На повестке дня – сотрудничество в оборонной сфере, сельском хозяйстве, водоснабжении, инвестиционной отрасли. В Рамаллу индийский политик не поехал.

Лондонская газета "Аль-Хайят" пишет, что на переговорах в Астане рассматривается предложение о создании в Сирии двух зон безопасности: иордано-российско-американской и турецко-российской. В южную зону безопасности войдет и Кунейтра. Главная проблема переговоров – преодоление разногласий между Ираном и Турцией. Вопрос будет обсуждаться на переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что Катар передал Саудовской Аравии, Египту, Объединенным Арабским Эмиратам и Бахрейну текст ответа на предъявленный ультиматум. Он будет рассмотрен на специальной встрече в Каире, где уже собрались министры иностранных дел этих стран. Ждут прибытия посредника – главы МИДа Кувейта.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает, что апелляционный суд Канады поддержал решение суда низшей инстанции, обязавшего Исламскую республику Иран выплатить компенсацию в размере 1,7 миллиарда долларов американским жертвам террора. Средства будут удержаны из иранского движимого и недвижимого имущества за границей.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что комитет по всемирному наследию UNESCO принял резолюцию, отрицающую израильский суверенитет над восточной частью Иерусалима. Несмотря на все усилия, Израилю не удалось сорвать ее принятие. Резолюция осуждает раскопки в районе исторических памятников и попытки еврейских экстремистов осквернить святость аль-Аксы.

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Среда, 5 июля 2017 г.
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