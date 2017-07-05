Украине поставлен ультиматум: Бандера или ЕС. Обзор российских СМИ

"Исламское государство" присматривается к Ливану – в стране участились атаки на лагеря беженцев, пишет в среду газета "Коммерсант". После серьезных поражений в Сирии и Ираке боевики ИГ начали передислоцироваться в более безопасные районы.

Один из них – гористая местность на территории Ливана неподалеку от границы с Сирией, где располагаются лагеря сирийских беженцев, на которые террористы в последнее время участили свои набеги. Впрочем, по мнению экспертов, полномасштабного проникновения боевиков ИГ в Ливан не предвидится: за безопасностью в стране пристально следят национальная армия и шиитская военизированная организация "Хизбалла".

По данным департамента гуманитарной помощи и гражданской защиты Еврокомиссии (ECHO), на территории Ливана находится в настоящее время более 1,5 млн беженцев из Сирии, и в местах их проживания происходят теракты. Боевики ИГ прячутся среди беженцев или в гористой местности на сирийско-ливанской границе.

Судебный процесс по делу о крушении самолета "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года в Донбассе будет проходить в Нидерландах по законам этой страны. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на участников Международной следственной группы (JIT), в которую входят представители пяти стран.

Решение было принято представителями Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, входящих в JIT. В предварительном докладе этой организации , опубликованном в сентябре 2016 года, констатируется, что самолет был сбит ракетой "Бук", однако о том, кому он принадлежал, следователи пока не сообщили.

Девочки из Афганистана, принимающие участие в соревнованиях по робототехнике, не смогли получить визы в США. Об этом рассказала одна из представительниц команды, четырнадцатилетняя Фатема Кадерян. "Мы все еще не знаем причину, по которой нам не дали визу, так как другие страны, участвующие в соревнованиях, получили визы" – цитирует ее слова информационное агентство РИА Новости.

По данным организаторов, въезд в Соединенные Штаты был разрешен командам из Ирака, Судана и Сирии. "Все страны могут участвовать в соревнованиях, а мы – нет. Это оскорбление для народа Афганистана", – заявила другая представительница команды, семнадцатилетняя Лида Азизи.

Результатом конфликта между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Египтом и Катаром не станет военное вторжение, заявил в разговоре с корреспондентом газеты "Известия" старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов, комментируя официальный ответ Катара на выдвинутый ему ультиматум.

По словам Долгова, возможны дальнейшие переговоры, посредниками в которых выступят Кувейт и Оман – как и участники конфликта, они являются членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"Я думаю, что Катар пойдет на какие-то уступки, сократит финансирование и контакты с "Братьями-мусульманами" и другими организациями, но в целом будут иметь место взаимные уступки и конфликт будет разрешен", – заключил Долгов.

Можно ли обменять Бандеру на ЕС – с таким коварным предложением обратился к украинским политикам глава МИД Польши, пишет в среду "Комсомольская правда". Короткая фраза, произнесенная в сердцах Витольдом Ващиковским, вызвала настоящий переполох на Украине: всего шесть слов, а эффект сравним с атомной бомбой, попавшей в самое сердце Майдана.

"Наш сигнал очевиден: с Бандерой в Европу вы не попадете", – заявил дипломат в недавнем интервью. Из уст поляка это прозвучало особенно зловеще. Польша издавна считалась "несокрушимой крепостью на европейских рубежах" и "великой стеной, о которую разобьются орды с Востока". Уже три года Украина горячо убеждает Европу, что способна заменить Польшу на посту европейского швейцара и напоминает, что отражает российскую агрессию на Донбассе.

Но Польша в ответ на это озвучила четкую и консолидированную позицию ЕС-США: есть Бандера – нет евроинтеграции.