Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 5 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ – неожиданные результаты праймериз в партии "Авода" и начало визита в Израиль премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"Едиот Ахронот": Во второй круг праймериз в партии "Авода" вышли Амир Перец и Ави Габай

"Гаарец": Лейтенант Давид Голубенчич погиб во время учений в Хевроне

"Исраэль а-Йом": Президент удовлетворил просьбу экс-главы правительства о помиловании

"Маарив а-Шавуа": Нарендра Моди поприветствовал израильтян на иврите

"Едиот Ахронот": Во второй круг праймериз в партии "Авода" вышли Амир Перец и Ави Габай

Во второй круг праймериз в партии "Авода" вышли Амир Перец и Ави Габай. Второй круг состоится 10 июля. Как сообщили из пресс-службы партии "Авода", Амир Перец набрал 32,72% голосов, Ави Габай - 27,08%. За Ицхака Герцога проголосовали 16,79% избирателей, а за Эреля Маргалита - 16,12%. Омер Бар Лев набрал 6,9%, Авнер Бен Закен - 0,18%, Ход Каруби - 0,03%. В выборах приняли участи чуть более 59% избирателей.

"Гаарец": Лейтенант Давид Голубенчич погиб во время учений в Хевроне

22-летний лейтенант Давид Голубенчич, житель поселения Эфрат, погиб в результате несчастного случая. После завершения учений один из солдат не разрядил автомат и в ходе проверки оружия выстрелил с близкого расстояния в сторону офицера. На место происшествия прибыл вертолет, которым предполагалось доставить раненого в иерусалимскую больницу, однако медики были вынуждены констатировать его смерть.

"Исраэль а-Йом": Президент удовлетворил просьбу экс-главы правительства о помиловании

Президент Израиля Реувен Ривлин подписал указ о помиловании Эхуда Ольмерта. С экс-главы правительства, который два дня назад вышел из тюрьмы, сняты все ограничения, наложенные на него комиссией по условно-досрочному освобождению.

"Маарив а-Шавуа": Нарендра Моди поприветствовал израильтян на иврите

Во вторник, 4 июля, в 16:00 в международном аэропорту Израиля имени Бен-Гуриона совершил посадку самолет с президентом Индии Нарендрой Моди на борту. В аэропорту его встречали президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, члены правительства и депутаты Кнессета. На летном поле прозвучали гимны двух стран, после чего Биньямин Нетаниягу и Нарендра Моди прошли вдоль строя почетного караула.