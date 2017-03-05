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Пресса

The Mail on Sunday: Тони Блэр может стать советником Трампа по Ближнему Востоку

время публикации: 07:23 | последнее обновление: 10:43 блог версия для печати фото
Тони Блэр
Дональд Трамп
Джаред Кушнер

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр трижды встречался с Джаредом Кушнером, зятем и советником президента США Дональда Трампа, пишет издание The Mail on Sunday. По сведениям политического обозревателя Саймона Уолтерса, в ходе этих встреч обсуждалась возможность работы Блэра в качестве ближневосточного советника американского президента.

63-летний британский политик Тони Блэр выступал в роли специального посланника "ближневосточного квартета" (США, Россия, ЕС, ООН) с 2007 года в течение восьми лет. До того, в течение десяти лет, он возглавлял правительство Великобритании. В мае 2015-го Блэр подал в отставку с поста спецпосланника "квартета".

По сведениям Уолтерса, с сентября 2016 года Блэр и Кушнер встречались трижды, и последняя такая встреча состоялась на прошлой неделе в Белом доме.

Пресс-секретарь Блэра отказался комментировать "частные переговоры". Но позже в твиттере Блэра было опубликовано опровержение "сфабрикованной истории" о его возможном участии в работе администрации Трампа.

В последние месяцы Тони Блэр активно участвовал в британской политике, призывая сограждан к пересмотру решения о выходе из Евросоюза. При этом он позиционирует себя как либерал, противостоящий "правому популизму". В то же время Блэр не выступал с резкой критикой Трампа и его администрации.



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