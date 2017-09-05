Погибшие русские удостоены государственных наград. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что два российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Дир аз-Зур в результате минометного обстрела, проведенного боевиками террористической группировки "Исламское государство". Один солдат погиб на месте, второй скончался в госпитале. Военнослужащие представлены к государственным наградам.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что руководство хуситов приняло решение об аресте своего недавнего союзника – бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Утверждается, что он готовил переворот, сорванный в последний момент. По заявлению лидеров хуситов, Салех будет арестован в ближайшее время, однако убивать его власти не намерены.

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что иранский суд оставили в силе приговоры, вынесенные трем американским гражданам и гражданину Ливана, признанным виновными в шпионаже. У двух американцев есть также гражданство Ирана, у третьего – КНР. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил США о недопустимости превращения иранцев в американских тюрьмах в заложники.

Сайт Arab News взял интервью у одного из участников Хаджа – жителя Газы Хусейна Райяна. Его сын Рами, фотограф по профессии, был убит израильтянами. Хусейн рассказал, что пытался отговорить своего первенца от столь опасной профессии, но тот заявлял, что его долг – документировать преступления сионистов.