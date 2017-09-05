5 сентября 2017 г.
последняя новость: 11:05
Пес эвакуировался с пакетом корма
Меньшовой и Галкину не хватило опыта
В Париже открыта зона для нудистов
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:40 Погибшие русские удостоены государственных наград. Обзор арабских СМИ
09:25 Задержание бывшего министра Зандберга и видеоролик школьников в стиле ИГ. Обзор ивритоязычной прессы. Вторник, 5 сентября
13:02 "Водородный кризис" КНДР выгоден России. Обзор российских СМИ
12:22 Службы безопасности ПНА разгромили радио "Свобода". Обзор арабских СМИ
09:24 Задержание бывшего главы канцелярии премьер-министра и испытание водородной бомбы Северной Кореей. Обзор ивритоязычной прессы. Понедельник, 4 сентября
09:14 Повышение зарплат военнослужащим в боевых частях и новые задержания по "делу субмарин". Обзор ивритоязычной прессы. Воскресенье, 3 сентября
08:53 В следующем году в свободном от евреев Иерусалиме. Обзор арабских СМИ
13:28 Kurier: Банду австрийских чеченцев подозревают в связях с террористами
09:21 Начало нового учебного года и строительные преступления Эльдада Янива. Обзор ивритоязычной прессы. Пятница, 1 сентября
15:13 Макрон: главный враг Европы – радикальный ислам. Обзор российских СМИ
Пресса

Погибшие русские удостоены государственных наград. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:40 | последнее обновление: 09:40 блог версия для печати фото
Погибшие русские удостоены государственных наград. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что два российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Дир аз-Зур в результате минометного обстрела, проведенного боевиками террористической группировки "Исламское государство". Один солдат погиб на месте, второй скончался в госпитале. Военнослужащие представлены к государственным наградам.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что руководство хуситов приняло решение об аресте своего недавнего союзника – бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Утверждается, что он готовил переворот, сорванный в последний момент. По заявлению лидеров хуситов, Салех будет арестован в ближайшее время, однако убивать его власти не намерены.

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что иранский суд оставили в силе приговоры, вынесенные трем американским гражданам и гражданину Ливана, признанным виновными в шпионаже. У двух американцев есть также гражданство Ирана, у третьего – КНР. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил США о недопустимости превращения иранцев в американских тюрьмах в заложники.

Сайт Arab News взял интервью у одного из участников Хаджа – жителя Газы Хусейна Райяна. Его сын Рами, фотограф по профессии, был убит израильтянами. Хусейн рассказал, что пытался отговорить своего первенца от столь опасной профессии, но тот заявлял, что его долг – документировать преступления сионистов.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 5 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017