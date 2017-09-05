Задержание бывшего министра Элиэзера (Моди) Зандберга и видеоролик школьников в стиле ИГ. Обзор ивритоязычной прессы. Вторник, 5 сентября

В центре внимания израильских СМИ во вторник, 5 сентября, задержание бывшего министра Элиэзера (Моди) Зандберга по "делу субмарин" и видеоролик в стиле ИГ, снятый израильскими школьниками.

"Едиот Ахронот": Бывший министр под арестом

"Гаарец": Россия пригрозила вето, если Совет Безопасности осудит "Хизбаллу"

"Исраэль а-Йом": Позор: учащиеся средней школы сняли ролик, вдохновившись у ИГ

"Маарив а-Шавуа": Нетаниягу не ограничивается личным печатным органом пропаганды – он хочет также размозжить своих противников

"Едиот Ахронот": Бывший министр под арестом

Корреспондент "Едиот Ахронот" Эли Сеньор пишет о задержании по "делу субмарин" бывшего министра Элиэзера (Моди) Зандберга, который подозревается получении взятки и посредничестве в получении взятки.

Сеньор отмечает, что Зандберг считается приближенным главы правительства Биньямина Нетаниягу. Он также являлся советником Мики Ганора, госсвидетеля по "делу субмарин". Экс-министр утверждает, что он не нарушал закона.

По сведениям автора, по делу будет приглашен для дачи показаний также министр энергетики Юваль Штайниц.

"Гаарец:" Россия пригрозила вето, если Совет Безопасности осудит "Хизбаллу"

Корреспондент "Гаарец" Барак Равид пишет о том, что Россия вела закулисную игру, чтобы защитить "Хизбаллу" во время обсуждений в Совете Безопасности ООН по поводу возобновления мандата Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).

Эти сведения Равид почерпнул из бесед с высокопоставленными израильскими чиновниками, присутствовавшими на обсуждениях.

По их словам, американцы предложили включить в решение Совета Безопасности несколько пунктов, касающихся запрещенной деятельности "Хизбаллы" на юге Ливана. Однако российские дипломаты выступили против этого предложения. Они заявили, что, если в документе будет упоминаться "Хизбалла", Россия наложит вето на это решение.

Источники "Гаарец" считают, что поведение российских дипломатов является свидетельством близости России и "Хизбаллы". Речь идет о коалиции, созданной совместно с Ираном с целью помочь режиму Асада выжить в Сирии.

"Исраэль а-Йом": Позор: учащиеся средней школы сняли ролик, вдохновившись у ИГ

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Ноам Двир пишет о видеоролике, который сняли учащиеся 12-го класса элитной школы в центре страны. В нем появляются ученики с закрытыми лицами, звучит музыка, взятая из роликов ИГ и показана сцена, в которой имитируется казнь.

По сведениям Двира, школьники решили снять ролик в стиле ИГ, чтобы напугать новых учеников. Они также нанесли граффити на стены школы. В ответ директор школы вызвал полицию и хулиганов отстранили от занятий. "Маарив а-Шавуа": Нетаниягу не ограничивается личным печатным органом пропаганды – он хочет также размозжить своих противников

Корреспондент "Маариа а-Шавуа" Бен Каспит пишет о том, что такого явления как газета "Исраэль а-Йом" нет ни в одной современной демократии. По его мнению, это издание лишь пытается выглядеть, как настоящая газета, но в действительности оно превратилось в чудовище, которому нет подобных.

Каспит отмечает, что идеология издания – это покой и успех "царствующей семьи на улице Бальфур", то есть семьи Нетаниягу. Издание также стремится обойти своих конкурентов, которые думают иначе, - с помощью тиража и рекламы. По словам журналиста, Нетаниягу хочет поставить своих противников на колени и, возможно, даже размозжить их.