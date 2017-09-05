Атака на Пхеньян приведет к десяткам миллионов жертв. Обзор российских СМИ

За две недели военные врачи из России провели в Дамаске около 70 сложных операций, которые были не в состоянии сделать местные специалисты, утратившие квалификацию из-за войны, пишет во вторник прокремлевская "Российская газета".

"Каждый день им приходилось спасать по 50-70 пациентов. Не было времени заниматься какой-то эстетикой, восстановлением. Ну а сейчас нужно наверстывать упущенное: память о войне стирать не только из людских душ, но и с лиц" – приводит издание слова начальника Центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии военного госпиталя имени Бурденко Сергея Телищука.

Как сообщает агентство новостей ТАСС, две недели назад в Дамаск прибыли более десяти российских специалистов, в числе которых – хирурги, офтальмологи и травматологи. Они привезли с собой современную медицинскую технику, которая останется в Сирии.

Президент России Владимир Путин считает нелепым одновременное включение РФ в санкционный список вместе с КНДР и просьбы к Москве присоединиться к новым санкциям против этой страны, сообщает это же издание.

"Это, конечно, как минимум нелепо – ставить нас в один список с Северной Кореей, потом просить помочь в санкционных упражнениях против Северной Кореи, – заявил он по итогам саммита БРИКС. – Это делают люди, которые путают Австрию с Австралией, а потом идут к своему президенту и говорят: "Теперь давайте уговорите Россию, чтобы они сами ужесточали санкции".

Россия подаст в суд на США в связи с решением Белого дома ограничить доступ к территории российских дипломатических миссий. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции на саммите БРИКС, передает во вторник новостное агентство " Интерфакс".

По словам Путина, он даст поручение российскому МИД обратиться в суд из-за решения США. "Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", – приводит издание слова президента РФ.

Северная Корея уменьшила ядерный заряд до размеров, позволяющих загрузить его в межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом пишет 5 сентября газета "Коммерсант" со ссылкой на заявление минобороны Южной Кореи.

По данным разведки этой страны, Пхеньян проведет следующие ракетные испытания 9 сентября или же 10 октября. В понедельник на экстренном заседании Совбеза ООН участники осудили "провокационную ракетно-ядерную активность КНДР". Одновременно с этим Южная Корея провела симуляцию воздушной атаки на северокорейский полигон Пхунгери, где проводятся испытания. По словам российского военно-дипломатического эксперта, на которого ссылается издание, высшее руководство РФ обеспокоено не столько проводимыми КНДР ракетными пусками, сколько последствиями потенциального ответа на них со стороны США и Южной Кореи.

Если бы власти хотели ограничить творческую деятельность режиссера Кирилла Серебренникова, ему не выделялись бы государственные средства. Об этом во вторник заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в китайском Сямэне. Президент подчеркнул, что студия Серебренникова за три года получила от государства около 1 млрд рублей. И задача следствия – проверить законность расходования этих денег, пишет газета "Известия".

"Если бы хотели ограничить его деятельность, ему бы не давали госсредства, но он их получал, и это не маленькие деньги" – цитирует Путина агентство новостей ТАСС. Президент добавил, что домашний арест режиссера не означает, что в данный момент он в чем-то виноват. Если в отношении других деятелей культуры возникнут "какие-то данные", то их тоже будут проверять, отметил Путин.

"Северная Корея может превратить Трампа в "бумажного тигра" – так озаглавлена статья в "Комсомольской правде", где приводятся мнения российских экспертов по актуальным проблемам внешней политики и, в том числе, северокорейскому кризису. Сергей СУДАКОВ, профессор Академии военных наук, в ответ на вопрос журналиста, решится ли Трамп атаковать КНДР, заявил: "Сейчас ему страшно, но его будут активно к этому толкать. Генералитет и спецслужбы давят на то, что им не нужен президент-слабак. Возможно, вынудят на превентивный удар. Если Трамп будет оттягивать, то потеряет свой генералитет".

Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, разъясняет, что такой шаг не приведет к желаемому результату: "Это будет слишком дорогостоящее удовольствие. Превентивный удар не покроет все объекты – они разбросаны, находятся под землей. А ответный удар придется по плотно населенным Южной Корее и Японии. Жертв может быть от миллиона до десятков миллионов человек. Спрятать население не удастся – убегать там некуда. Китай воспримет это как атаку на собственные позиции, а в Северной Корее американцы получат партизанское сопротивление с элементами ядерных маневров. Если Штатам нужна маленькая победоносная война, то уж точно не здесь".