Аббас принял израильского посла. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" отмечает резкое ухудшение отношений между Россией и США в связи с химической атакой в Сирии. После того, как российские представители сообщили, что не поддержат проект осуждающей Башара Асада резолюции, представитель США Никки Хейли заявила, что это вынудит администрацию действовать самостоятельно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что отношение к сирийскому президенту не изменилось.

Saudi Gazette сообщает, что в марте 2017 года в Саудовской Аравии по подозрению в террористической деятельности были арестованы 77 человек. Большинство из них – подданные короля, но есть представители еще восьми национальностей, в том числе 16 турок, 2 сирийца, египтянин, бенгалец, индус, нигериец, непалец и кувейтец.

Агентство Wafa передает, что председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас принял в своей канцелярии в Рамалле бывшего посла Израиля во Франции и ООН Иегуду Ланкри и заместителя мэра Кфар-Сабы Эли Коэна. Обсуждались пути урегулирования конфликта на основе принципа "Два государства для двух народов". "Раис" заявил, что хочет развеять страхи израильской улицы перед созданием палестинского государства.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" пишет, что руководство группировки призывает усилить охрану площади, на которой расположена мечеть аль-Акса. Это связано с приближающимся еврейским праздником Песах, в ходе которого еврейские экстремисты попытаются проникнуть на территорию третьей по важности святыни ислама. Одним из методов защиты – постоянная вахта верующих.

Сайт "Аль-Баваба" рассказывает о визите в Саудовскую Аравию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Политик пренебрегла рекомендациями Foreign Office, согласно которым в ходе визитов в королевство следует надевать длинное платье и укрывать голову платком, и пришла на встречу с королем Салманом в обычном костюме. Издание отмечает, что британские СМИ уделили этому значительное внимание, назвав главу правительства подлинной феминисткой.