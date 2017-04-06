Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 6 апреля 2017 года

Химическая атака в Идлибе, где в результате применения зарина погибли десятки детей, остается главной темой израильских газет.

"Едиот Ахронот": Либерман: Химическая атака была проведена по прямому приказу Асада

"Гаарец": "Одна страна, один закон": Кнессет ужесточил меры по борьбе с незаконным строительством

"Исраэль а-Йом": В Кфар-Сабе под рухнувшим деревом погибла 65-летняя женщина

"Маарив а-Шавуа": Стивен Бэннон, главный стратег Трампа, уволен из Совета по национальной безопасности

"Едиот Ахронот": Либерман: Химическая атака была проведена по прямому приказу Асада

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что президент Сирии Башар Асад со стопроцентной гарантией несет ответственность за химическую атаку в Идлибе. По словам Либермана, слово "мир" на Ближнем Востоке неактуально.

"Гаарец": "Одна страна, один закон": Кнессет ужесточил меры по борьбе с незаконным строительством

В среду, 14 апреля, в рамках внеочередного пленарного заседания Кнессета, депутаты утвердили во втором и третьем чтениях поправку номер 116 к закону о планировании и застройке. Законопроект был утвержден в итоговом чтении голосами 43 депутатов при 33 голосовавших против. Утвержденный закон был существенно смягчен по сравнению с первичными формулировками. В частности, он не распространяется на здания, незаконно построенные более двух лет назад, и вступит в силу только через полгода.

"Исраэль а-Йом": В Кфар-Сабе под рухнувшим деревом погибла 65-летняя женщина

В среду, 5 апреля, на углу улиц А-Меясдим и Ротшильд в Кфар-Сабе рухнуло дерево. 65-летняя женщина получила тяжелые травмы. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, пытались спасти жизнь женщине, однако в больнице "Меир" врачи были вынуждены констатировать смерть.

"Маарив а-Шавуа": Стивен Бэннон, главный стратег Трампа, уволен из Совета по национальной безопасности

Стивен Бэннон – соучредитель медиахолдинга Breitbart News LLC и исполнительный директор республиканской предвыборной кампании, который занимал пост главного советника по стратегическим вопросам в новой администрации Белого дома. Он известен своими тесными связями с ультраправым движением Alt-right, выступающим против иммиграции, мультикультуризма и политкорректности. Противники Alt-right, которое отвергает идеологию как Демократической, так и Республиканской партии, неоднократно обвиняли движение в расизме и антисемитизме.