Почему Запад не скорбит с Санкт-Петербургом? Обзор российских СМИ

Члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) обсудят в четверг компромиссный проект резолюции по расследованию информации о химической атаке в сирийской провинции Идлиб, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на источник в штаб-квартире ООН. По словам собеседника агентства, новый документ был составлен на основе проектов стран Запада и документа, представленного Россией.

Накануне Россия внесла в СБ ООН свой проект резолюции, подготовленный в ответ на документ, составленный США, Францией и Великобританией. Издание напоминает, жертвами химического удара с воздуха в Идлибе стали 58 человек, включая 11 детей. В авиаударе обвинили сирийскую и российскую авиацию, хотя и Москва, и Дамаск отвергли причастность к инциденту.

Трагедия в Хан-Шейхуне внесла коррективы в повестку проходившей в Брюсселе конференции по Сирии. Накануне конференции главы МИДов стран ЕС, собравшись в Люксембурге, приняли заявление, в котором говорится, что "при нынешнем режиме в Сирии не может быть прочного мира".

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что видеозапись с задыхающимися мирными жителями Сирии может оказаться постановочной. Свое сомнение она объяснила недоверием к любым сообщениям организации "Белые каски" и Сирийской обсерватории по правам человека, пишет газета "Коммерсант".

На сегодняшний момент главная задача – объективно разобраться в том, что произошло, – так прокомментировала инцидент в Хан-Шейхуне Захарова на сегодняшнем брифинге. – Пока, я также хотела бы это подчеркнуть, все фальсифицированные сообщения на эту тему исходят только от пресловутых “Белых касок” и ставшей одиозной Сирийской обсерватории по правам человека. Ни “Белым каскам”, ни этой обсерватории доверять нельзя. Они неоднократно подрывали доверие к себе постановочными роликами, информацией, которая потом опровергалась всеми сторонами".

При этом представитель Минобороны России Игорь Конашенков признал: поражение людей отравляющими веществами действительно было, но это произошло случайно – в результате попадания бомб в цех, где боевики готовили химическое оружие.

"Чем грозит разворот Трампа против Башара Асада" – так озаглавлена аналитическая статья в прокремлевской "Российской газете", где говорится, что американская администрация в среду сменила сдержанный тон комментариев о президенте Сирии Башаре Асаде на жесткую критику, обвинив его в предполагаемой химической атаке в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб) на севере арабской республики. При этом вашингтонские "ястребы" требуют от Белого дома решительных действий против Дамаска вплоть до военного вторжения.

Трамп не стал напрямую отвечать на вопрос журналистов о том, готов ли он применить военную силу против Башара Асада, однако назвал себя "очень гибким человеком" и заявил, что "его позиция по Сирии и Асаду очень сильно изменилась". "Вчерашняя атака на детей вчера сильно повлияла на меня, – сказал он. – Это неприемлемо, хуже ситуация уже быть не может".

Заявления президента США, безусловно, сильно отличаются по тональности от его предыдущих подходов к Сирии и явно имеют угрожающий оттенок для Дамаска.

"Марин Ле Пен в тисках нового скандала" – так озаглавлена статья в "Независимой газете", где говорится, что За 18 дней до первого тура президентских выборов в прямом эфире одного из центральных каналов состоялись дебаты, в которых впервые в истории Франции приняли участие все 11 кандидатов на высший пост.

Наиболее убедительным был признан лидер ультралевого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон. В отношении же ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен прокуратура возбудила новое расследование – на этот раз по факту создания фиктивных рабочих мест в региональном совете Нор-Па-де-Кале на севере Франции. Среди подозреваемых – глава предвыборного штаба Ле Пен Давид Рашлин. В 2010 году он получал зарплату в качестве ассистента НФ на севере, будучи при этом региональным советником Жан-Мари Ле Пен на юге Франции. Саму Марин Ле Пен подозревают в том, что таким образом она готовилась к предвыборной кампании 2012 года, "используя трудовые и материальные ресурсы регионального совета".

Дональд Трамп перезагрузил отношения с египетскими военными и меняет вектор американской политики в регионе и одно из свидетельств этого – недавняя встреча президента США Дональда Трампа с главой Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси , сообщает в четверг газета "Известия".

Нынешняя поездка ас-Сиси в Вашингтон стала первым визитом египетского лидера в Штаты за последние восемь лет. Теплый прием, оказанный президенту-фельдмаршалу в американской столице говорит о перезагрузке политики США на этом треке. Дональд Трамп предпочитает делать ставку на светский военный режим, а не на исламистские силы, как это практиковала предыдущая администрация.

"Комсомольская правда" с подачи британских СМИ задается вопросом: почему Запад не скорбит с Санкт-Петербургом? Двойные стандарты и в вопросе сочувствия к жертвам терроризма наконец заметили и на Западе. В британской газете The Daily Mail вышла статья Кэти Хопкинс с длинным и эмоциональным названием "Почему либералов больше волнуют 4 погибших в Лондоне, нежели 14 в Петербурге? Или они так ненавидят Путина, что русские не считаются?"

Газета также отмечает со ссылкой на Berliner Zeitung и официальных лиц, что Бранденбургские ворота в Берлине каким-либо образом подсвечиваться в знак траура по жертвам теракта в Петербурге не будут.