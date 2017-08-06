"Хизбалла" оставила Хайфу без аммиака. Обзор арабских СМИ

Принадлежащий ливанской "Хизбалле" телеканал "Аль-Манар" отмечает, что "сионистское образование" капитулировало перед угрозами лидера этой шиитской группировки Хасана Насраллы. Страх перед ракетным арсеналом сопротивления заставил ликвидировать расположенный в Хайфском порту резервуар с аммиаком. Завод, которому этот аммиак служит сырьем, будет закрыт.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что 7 августа, впервые за последние пять лет, король Иордании Абдалла Второй посетит Рамаллу. С председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом он обсудит возобновление палестино-израильского мирного процесса. Также сообщается, что Иордания сыграла ключевую роль в преодолении кризиса вокруг Храмовой горы.

Агентство Maan рассказывает о прошедшей в Рамалле встрече председателя ПНА Махмуда Аббаса и арабских жителей Иерусалима. Палестинский лидер дал высокую оценку стойкости, проявленной жителями города на протяжении 13 дней борьбы за мечеть аль-Акса, и заявил, что Иерусалим останется вечной столицей государства Палестина.

Иорданская газета "Аль-Рад" пишет, что власти королевства приветствуют заявление израильской полиции о начале предварительного расследования инцидента в квартире охранника посольства Израиля в Аммане, в ходе которого погибли два гражданина Иордании. Дипломатические источники сообщили изданию, что инцидент может привести к глубокому кризису двусторонних отношений.

Сайт "Аль-Баваба" рассказывает, что бывший глава канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Ари Харо подписал соглашение о получении статуса государственного свидетеля. В обмен на свидетельство он будет приговорен к общественным работам и выплате крупного штрафа. По мнению аналитиков, это может стать поворотным моментом расследования против премьер-министра.